Xiaomi lavora a un misterioso flagship Ultra con chip Xring O3: potrebbe affiancare il futuro 18 Ultra

Xiaomi potrebbe ampliare ulteriormente la propria gamma di smartphone di fascia alta con un nuovo modello Ultra ancora non annunciato ufficialmente. Secondo le ultime indiscrezioni, il dispositivo sarebbe equipaggiato con il prossimo chip proprietario Xring O3, attualmente in fase di sviluppo.
Le informazioni arrivano dal leaker Yogesh Brar, che ha indicato come questo nuovo smartphone Ultra sia in lavorazione parallelamente al futuro Xiaomi 18 Ultra, atteso entro la fine dell'anno. Tuttavia, il modello dotato di Xring O3 non coinciderebbe con il 18 Ultra, suggerendo quindi una strategia più articolata per la linea flagship dell'azienda.
Il posizionamento nel catalogo Xiaomi di questo device misterioso
Questa scelta solleva interrogativi sul posizionamento del dispositivo all'interno del catalogo Xiaomi. Potrebbe trattarsi di una variante sperimentale o di un modello pensato per mettere in evidenza le capacità del nuovo processore sviluppato internamente. Alcune voci indicano inoltre che il terminale potrebbe essere distribuito esclusivamente sul mercato cinese, senza un lancio globale almeno in una fase iniziale.
Per quanto riguarda il chip Xring O3, le anticipazioni parlano di un'evoluzione significativa rispetto alla generazione precedente. Dopo il debutto del chip proprietario Xring O1 su modelli recenti, Xiaomi starebbe lavorando a un'architettura più snella ma al tempo stesso più performante.
Ulteriori dettagli sul possibile futuro flagship Xiaomi
Il nuovo processore dovrebbe adottare una configurazione octa-core, abbandonando il design a 10 core utilizzato in precedenza. Tra le specifiche ipotizzate figurano un core principale con frequenza fino a 4,05 GHz, affiancato da core ad alte prestazioni attorno ai 3,42 GHz e unità dedicate all'efficienza energetica capaci di raggiungere circa 3,02 GHz.
Anche il comparto grafico dovrebbe beneficiare di miglioramenti, con una GPU che potrebbe avvicinarsi a frequenze di 1,5 GHz. Le velocità della memoria, invece, dovrebbero restare intorno ai 9600 MT/s.
Nel complesso, queste modifiche mirano a garantire prestazioni più stabili, una gestione più efficiente delle attività in background e una migliore capacità di multitasking, aspetti fondamentali per i dispositivi di fascia alta. Al momento, Xiaomi non ha confermato ufficialmente questi dettagli.