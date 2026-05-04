Xiaomi potrebbe dire addio ai pieghevoli a conchiglia: alcune indiscrezioni suggeriscono la fine della serie Mix Flip

Nonostante questi dispositivi abbiano ottenuto una discreta diffusione a livello globale, i costi di produzione rimangono elevati e il rapporto tra prezzo e funzionalità potrebbe non risultare competitivo rispetto ad altre categorie di smartphone pieghevoli.

Secondo recenti indiscrezioni, Xiaomi potrebbe aver deciso di interrompere lo sviluppo della sua linea di smartphone pieghevoli a conchiglia, conosciuta come Mix Flip . La notizia nasce da una conversazione su Weibo, dove il noto leaker Digital Chat Station ha suggerito che non sarebbe previsto un nuovo modello compatto per quest'anno , indicando di fatto la possibile fine della serie.

La possibile cancellazione dello Xiaomi Mix Flip 3 si inserisce in un contesto più ampio, dove anche altri produttori sembrano rallentare nel segmento. Ad esempio, Honor non ha ancora confermato un successore per il suo ultimo modello flip, mentre Vivo e Oppo non hanno più aggiornato le rispettive linee dopo il lancio dei loro primi dispositivi a conchiglia.

Non più Mix Flip: Xiaomi va verso un'altra tipologia di pieghevoli?

Per quanto riguarda Xiaomi, l'attenzione sembra spostarsi verso i pieghevoli "orizzontali", simili a tablet. Il prossimo dispositivo di questo tipo dovrebbe integrare il chip proprietario Xring O3 e potrebbe essere presentato tra luglio e agosto. Non è ancora chiaro il nome definitivo: potrebbe appartenere alla linea Mix Fold oppure inaugurare una nuova denominazione.

Xiaomi Mix Flip 2

E dunque, mentre il segmento dei flip phone resta incerto, Xiaomi sembra orientata a riorganizzare la propria strategia. Voi che cosa ne pensate? Avete o avete mai avuto uno smartphone di questa linea? Fateci sapere la vostra nei commenti qui in basso.