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Un classico FPS in versione remastered è gratis su GOG

Se amate gli sparatutto in prima persona e volete fare un salto nel passato, sappiate che Citadel Remonstered è ora completamente gratuito tramite GOG. Vediamo i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/05/2026
Citadel Remonstered

Citadel Remonstered è ora gratuito su GOG. Parliamo di uno sparatutto 3D del 1995 per Amiga, nella sua versione rimasterizzata.

Questa edizione utilizza gli asset originali, con un miglioramento del gameplay e un potenziamento della grafica, per essere fedele all'originale ma anche moderno.

Il link per scaricare Citadel Remonstered

Citadel Remonstered ci porta nel 24esimo secolo su un lontano pianeta che nasconde un oscuro segreto. La Cittadella, nata come presidio militare e poi colonia penale, è diventata un laboratorio per esperimenti illegali sugli esseri umani.

Quando le comunicazioni si interrompono, una nave spaziale militare viene inviata per investigare. La nave viene però rapidamente distrutta e solo noi sopravviviamo: dovremo esplorare la Cittadella e scoprire come salvarci, visto che a 12 anni luce dalla Terra nessuno verrà in nostro soccorso.

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Citadel Remonstered propone supporto per i controller, una difficoltà ribilanciata, salvataggio e caricamento rapido, tre stili grafici (si può optare per una grafica completamente retro), mappe migliorate e supporto per il Full Screen.

Ecco il link per scaricare Citadel Remonstered su GOG.

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