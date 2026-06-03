Amazon Prime Gaming svela i giochi di giugno, compresi quelli di Amazon Luna per gli abbonati Prime

Tramite un comunicato stampa, Amazon ha indicato quali sono i videogiochi che gli abbonati a Prime possono utilizzare nel mese di giugno. Parliamo sia di titoli della categoria Amazon Prime Gaming, da scaricare su PC, che quelli accessibili su Amazon Luna per gli abbonati Prime.
Vediamo tutti i dettagli.
I giochi per gli abbonati Prime di giugno 2026
Ecco prima di tutto i giochi per gli abbonati Prime, con data di disponibilità e piattaforme sulle quali potranno essere usati:
- Tomb Raider IV-VI Remastered (2 giugno, Epic Games Store)
- Mafia III: Definitive Edition (2 giugno, codice GOG)
- XCOM: Chimera Squad (2 giugno, codice GOG)
- Tested on Humans: Escape Room (11 giugno, codice GOG)
- Sin Slayers: Reign of the 8th (11 giugno, codice GOG)
- G.I. Joe: Wrath of Cobra (11 giugno, Epic Games Store)
- Paradise Killer (11 giugno, codice GOG)
- Between Time: Escape Room (18 giugno, codice GOG)
- Sugardew Island (18 giugno, codice GOG)
- Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846-1905 (18 giugno, codice GOG)
- Space Grunts 2 (18 giugno, codice GOG)
- Space Grunts: Chrono Shard (25 giugno, Epic Games Store)
- Please Touch the Artwork (25 giugno, codice Legacy Games)
- Terraforming Mars (25 giugno, Amazon Games App)
- Lost Eidolons: Veil of the Witch (25 giugno, Amazon Games App)
Ecco invece quali sono i giochi di giugno accessibili con Prime tramite Amazon Luna:
- 5 giugno: Masters of the Universe: Legends Unite
- Già disponibile: Hollow Knight: Voidheart Edition
- Già disponibile: Mega Man 11
- Già disponibile: ULTRAKILL
Per accedere ai giochi di Prime potete usare questa pagina.
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