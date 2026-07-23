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Epic Games Store annuncia i giochi gratis del 30 luglio, quello di oggi è disponibile

Puntuale come ogni giovedì, Epic Games Store ha annunciato quali saranno i giochi gratis che potremo scaricare a partire dalle 17.00 del 30 luglio.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/07/2026
Il protagonista di OTXO

Epic Games Store ha annunciato i giochi gratis del 30 luglio: si tratta di OTXO e Sol Cesto, due titoli piuttosto diversi fra loro ma accomunati dalla presenza di elementi roguelike che non mancheranno di destare l'interesse degli appassionati.

OTXO è uno sparatutto con visuale dall'alto in cui dovremo controllare un combattente determinato a salvare la sua amata, che a quanto pare è tenuta prigioniera all'interno di una grossa villa piena di pericoli e insidie da affrontare.

Il protagonista del gioco è tuttavia privo di memoria: non ha idea di come sia arrivato lì, tutto ciò che sa è che lei lo sta aspettando da qualche parte nella magione e che dovrà sfruttare un ampio arsenale e diverse abilità speciali per eliminare chiunque cercherà di fermarlo.

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Sol Cesto è invece un dungeon crawler in cui dovremo scegliere un eroe, potenziarlo grazie ad alcuni oggetti magici e addentrarci in un sotterraneo che non è mai lo stesso, grazie a un sistema procedurale che genera di volta in volta configurazioni differenti.

Il gioco di oggi è disponibile

Contestualmente all'annuncio dei titoli in arrivo, Epic Games ha messo a disposizione il gioco gratis di oggi, vale a dire l'interessante card battler Foretales, che punta a coinvolgerci con una trama strutturata, finali multipli e una colonna sonora firmata da Christophe Héral (Rayman, Beyond Good and Evil).

Come scaricarlo? È molto semplice: vi basterà visitare la pagina di Foretales su Epic Games Store, accedere con le vostre credenziali, cliccare sul pulsante "ottieni" e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.

#Epic Games Store #Giochi Gratis
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