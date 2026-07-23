I voti di Halo: Campaign Evolved premiano il remake del classico Xbox?

Sono usciti i voti di Halo: Campaign Evolved , e a quanto pare il remake del classico Xbox è stato accolto dalla stampa internazionale con valutazioni decisamente positive, che premiano il lavoro di rifacimento svolto dagli Halo Studios.

Il debutto della saga su PS5

Mentre si vocifera di un possibile affidamento della serie Halo ad Activision, con Campaign Evolved la saga fa il proprio debutto su PlayStation e sarebbe lecito pensare che questo sia il primo passo di una lunga avventura sulle piattaforme Sony, ma non è così scontato.

La sensazione, infatti, è che Xbox voglia tornare alla strategia delle esclusive e che dunque i prossimi capitoli di Halo possano tornare a essere disponibili unicamente sui sistemi Microsoft, dunque PC, Xbox Series X|S e la futura Helix.