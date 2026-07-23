I voti di Halo: Campaign Evolved premiano il remake del classico Xbox?

Sono usciti i voti di Halo: Campaign Evolved, e a quanto pare il remake del classico Xbox è stato accolto dalla stampa internazionale con valutazioni decisamente positive, che premiano il lavoro di rifacimento svolto dagli Halo Studios.
Come si può vedere, il numero che ricorre più spesso nella lista qui di seguito rientra nell'orbita dell'8 e conferma che ci troviamo di fronte a un titolo solido, capace di miscelare il fascino dell'originale firmato Bungie con le novità tecnologiche dell'Unreal Engine 5.
- Loot Level Chill - 10
- VGC - 10
- Daily Star - 10
- Pure Xbox - 10
- Dexerto - 10
- WellPlayed - 9,5
- Impulsegamer - 9,2
- Push Square - 9
- HardZone - 9
- GAMINGbible - 9
- DayOne - 9
- SteamDeckHQ - 9
- Game Informer - 8,5
- Carole Quintaine - 8,5
- Destructoid - 8,5
- Checkpoint Gaming - 8,5
- But Why Tho? - 8,5
- COGconnected - 8,5
- GamersRD - 8,5
- ZTGD - 8,5
- Player 2 - 8,3
- Console Creatures - 8
- Creative Bloq - 8
- GameSpot - 8
- TheGamer - 8
- GameSpot - 8
- Stevivor - 8
- Eurogamer - 8
- GameSpew - 8
- GameBlast - 8
- GamingTrend - 8
- Gamer Social Cllub - 8
- Hardcore Gamer - 8
- Windows Central - 8
- The Outerhaven - 8
- Atomix - 7,5
- Indigo GEEK - 7,5
- IGN - 7
- GamesRadar+ - 7
- Insider Gaming - 7
- TheSixthAxis - 7
- Respec - 7
- Gfinity - 7
- Metro GameCentral - 7
- TechRadar Gaming - 7
- Xbox Achievements - 7
- Screen Rant - 7
- PCGamesN - 7
- Shacknews - 7
- PC Gamer - 7
- DualShockers - 6,5
- Radio Times - 6
Certo, non mancano alcune valutazioni meno entusiasmanti, che accennano ad esempio a prestazioni poco convincenti su PS5 base o a una progressione meno aggressiva rispetto agli standard odierni.
Il debutto della saga su PS5
Mentre si vocifera di un possibile affidamento della serie Halo ad Activision, con Campaign Evolved la saga fa il proprio debutto su PlayStation e sarebbe lecito pensare che questo sia il primo passo di una lunga avventura sulle piattaforme Sony, ma non è così scontato.
La sensazione, infatti, è che Xbox voglia tornare alla strategia delle esclusive e che dunque i prossimi capitoli di Halo possano tornare a essere disponibili unicamente sui sistemi Microsoft, dunque PC, Xbox Series X|S e la futura Helix.