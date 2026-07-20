Halo Studios non avrebbe alcun gioco in pieno sviluppo al momento

Secondo un nuovo report, non è in realtà così. Il team non avrebbe alcun titolo in piena produzione al momento.

Halo Studios pubblicherà Halo: Campaign Evolved il 28 luglio e, sebbene ci si possa aspettare che continui a lavorare sul titolo dopo la pubblicazione, si potrebbe anche pensare che il grosso del team si sia oramai spostato su un nuovo progetto.

Il leak su Halo Studios

Secondo quanto indicato da Rebs Gaming, nel video che potete vedere qui sotto, lo sviluppo dei remake di Halo 2 e Halo 3 - di cui si parla da tempo - non sarebbe sicuro e molto dipenderebbe dal successo di Campaign Evolved.

Inoltre, altri progetti di Halo Studios sarebbero al momento nelle "prime fasi di esplorazione", quindi se Campaign Evolved non dovesse aver successo quanto Microsoft spera, ci sarebbe il rischio che il prossimo titolo di Halo richieda anni e anni.

L'unico tipo di progetto a breve termine del team potrebbero essere dei DLC per Halo: Campaign Evolved, secondo la fonte, per evitare una pausa troppo lunga tra il remake e il prossimo gioco della serie. Ricordiamo però che non ci sono conferme ufficiali per un supporto post-lancio per il remake di Halo.

Dovremo probabilmente attendere un po' per scoprire esattamente quali saranno i piani di Halo Studios. C'è anche chi dice che Halo potrebbe essere affidato ad Activision, in una riorganizzazione della serie.