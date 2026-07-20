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Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok piace molto ai recensori di Famitsu e non è da solo

Sono disponibili online i voti delle recensioni di Famitsu, che mostrano anche il responso a Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/07/2026
I PERSONAGGI DI Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok
Granblue Fantasy: Relink
Granblue Fantasy: Relink
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Famitsu ha pubblicato una serie di nuove recensioni e possiamo quindi vedere quali sono i voti assegnati dai recensori della testata giapponese, per una serie di interessanti videogiochi.

Ricordiamo però come funziona il sistema di Famitsu. Ogni gioco viene recensito da quattro persone che assegnano un voto da uno a dieci, per un massimo di quaranta punti. Il voto perfetto è chiaramente difficile da ottenere.

I voti delle recensioni i Famitsu

Ecco i giochi e i relativi responsi dalle recensioni di Famitsu:

  • Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok - 9/9/8/9
  • Staffer Retro: A Supernatural Mystery Quest - 8/8/9/8
  • D-topia - 7/8/7/8
  • Monster Girls and the Mysterious Adventure Remastered Edition - 8/8/7/7
  • Yog-Sothoth's Yard - 7/7/8/7

Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok è certamente il gioco di punta, un'espansione di grandi dimensioni per Granblue Fantasy: Relink che include nuove storie e anche nuove modalità di gioco, oltre a nuove possibilità di potenziamento dei personaggi.

Granblue Fantasy: Relink, consigli pratici per l'endgame Granblue Fantasy: Relink, consigli pratici per l'endgame

Staffer Retro: A Supernatural Mystery Quest è una visual novel nella quale dobbiamo risolvere un mistero legato al "Mana", la fonte di poteri soprannaturali. D-topia è invece un'avventura pubblicata da Annapurna Interactive nella quale dobbiamo risolvere rompicapi a basso ritmo per rendere la vita dei residenti di una città futuristica più piacevole.

Monster Girls and the Mysterious Adventure Remastered Edition è un gioco roguelite strategico a turni: la versione originale è del marzo 2020 e questa edizione migliora la grafica e i sistemi di gioco. Yog-Sothoth's Yard è invece un gestionale nel quale dobbiamo gestire un hotel assumendo delle ragazze e completando varie sfide: ci sono 23 finali diversi.

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