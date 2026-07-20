Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok piace molto ai recensori di Famitsu e non è da solo

Famitsu ha pubblicato una serie di nuove recensioni e possiamo quindi vedere quali sono i voti assegnati dai recensori della testata giapponese, per una serie di interessanti videogiochi.

I voti delle recensioni i Famitsu

Ecco i giochi e i relativi responsi dalle recensioni di Famitsu:

Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok - 9/9/8/9

Staffer Retro: A Supernatural Mystery Quest - 8/8/9/8

D-topia - 7/8/7/8

Monster Girls and the Mysterious Adventure Remastered Edition - 8/8/7/7

Yog-Sothoth's Yard - 7/7/8/7

Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok è certamente il gioco di punta, un'espansione di grandi dimensioni per Granblue Fantasy: Relink che include nuove storie e anche nuove modalità di gioco, oltre a nuove possibilità di potenziamento dei personaggi.

Staffer Retro: A Supernatural Mystery Quest è una visual novel nella quale dobbiamo risolvere un mistero legato al "Mana", la fonte di poteri soprannaturali. D-topia è invece un'avventura pubblicata da Annapurna Interactive nella quale dobbiamo risolvere rompicapi a basso ritmo per rendere la vita dei residenti di una città futuristica più piacevole.

Monster Girls and the Mysterious Adventure Remastered Edition è un gioco roguelite strategico a turni: la versione originale è del marzo 2020 e questa edizione migliora la grafica e i sistemi di gioco. Yog-Sothoth's Yard è invece un gestionale nel quale dobbiamo gestire un hotel assumendo delle ragazze e completando varie sfide: ci sono 23 finali diversi.