Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok è in arrivo, come ci ricorda il trailer di lancio

CyGames ha pubblicato in queste ore il trailer di lancio per Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, che ricorda come il gioco sia in arrivo su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch 2, con data di uscita fissata per il 9 luglio.
Proprio nei giorni scorsi avevamo visto la demo disponibile per il gioco, che consente di provare in anticipo alcune parti delle tre modalità principali di Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, dando così modo di avere un'idea alquanto precisa dei contenuti e dell'esperienza che deriva dal gameplay e dalle particolari ambientazioni messe in scena da questo gioco di ruolo d'azione fantasy in stile anime.
Endless Ragnarok è, sostanzialmente, una grossa espansione di Granblue Fantasy: Relink, che introduce diversi nuovi elementi della storia ma migliora anche alcuni aspetti del gameplay del gioco base.
Più di una semplice espansione
Mancano dunque pochi giorni all'arrivo di Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok e il trailer di lancio, intitolato "Not forgotten Sky", da da introduzione narrativa al gioco e ai nuovi contenuti inseriti da questa ulteriore versione/espansione.
Come abbiamo visto, Endless Ragnarok non è solo un'espansione con numerose aggiunte al gioco originale, ma rappresenta anche una rielaborazione generale di Granblue Fantasy: Relink con alcuni accorgimenti applicati al gameplay.
In particolare, l'espansione introduce sei nuovi personaggi ovvero Beatrix, Eustace, Fraux, Fediel, Maglielle e Gallanza che si aggiungono al roster principale, nuovi bilanciamenti e un sistema di progressione rivisto con l'aggiunta di un nuovo "livello Master" che introduce ulteriori tratti per i personaggi oltre il cap del livello 100.
Tra le altre aggiunte ci sono poi evocazioni e abilità nuove oltre a quest e attività endgame ad ampliare i contenuti in maniera notevole.
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