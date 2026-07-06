Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok è in arrivo, come ci ricorda il trailer di lancio

CyGames ha pubblicato in queste ore il trailer di lancio per Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, che ricorda come il gioco sia in arrivo su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch 2, con data di uscita fissata per il 9 luglio.

Proprio nei giorni scorsi avevamo visto la demo disponibile per il gioco, che consente di provare in anticipo alcune parti delle tre modalità principali di Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, dando così modo di avere un'idea alquanto precisa dei contenuti e dell'esperienza che deriva dal gameplay e dalle particolari ambientazioni messe in scena da questo gioco di ruolo d'azione fantasy in stile anime.

Endless Ragnarok è, sostanzialmente, una grossa espansione di Granblue Fantasy: Relink, che introduce diversi nuovi elementi della storia ma migliora anche alcuni aspetti del gameplay del gioco base.