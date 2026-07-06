La Smart TV Samsung Mini LED 4K 2026 da 55" costa 200 € in meno su Amazon

Se sei alla ricerca di una nuova Smart TV, il modello Samsung Mini LED 4K 2026 UE55M80HAUXZT è su Amazon a 499 € rispetto al prezzo consigliato di 699 €, permettendoti di risparmiare fino al 29%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Motion Xcelerator 144Hz e altre caratteristiche
Questo televisore offre immagini particolarmente immersive, grazie alla tecnologia Mini LED. Il processore NQ4 AI Gen2, invece, ottimizza ogni scena per contrasti precisi e dettagli convincenti. Inoltre, con Motion Xcelerator a 144 Hz potrai vivere gameplay fluidi e senza interruzioni. La tecnologia OTS Lite crea un suono tridimensionale che segue l'azione, quindi potrai vviere ogni partita di calcio come allo stadio.
Inoltre, il televisore si integra perfettamente nel tuo ecosistema smart con SmartThings Hub, così potrai controllare velocemente app e dispositivi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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