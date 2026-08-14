Il controller Scuf Envision Pro per su PC è in promo su Amazon: lo acquisti al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del controller Scuf Envision Pro: l'offerta prevede uno sconto attivo del 35% per un costo totale e finale di 119,99€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Lo Scuf Envision Pro è un controller progettato per offrire un livello di personalizzazione particolarmente elevato, soprattutto ai giocatori che cercano maggiore velocità e precisione durante le sessioni di gaming. Sul retro sono presenti quattro palette riconfigurabili, che permettono di assegnare diverse funzioni ai comandi e di mantenere contemporaneamente i pollici sugli stick analogici.
Ulteriori dettagli sul controller
A completare la dotazione troviamo cinque G-Key completamente riconfigurabili, pensati per supportare macro avanzate e offrire un'integrazione completa con il software iCUE di Corsair. Il controller dispone inoltre di due pulsanti laterali SAX, una caratteristica distintiva che aggiunge ulteriori possibilità di configurazione e consente di adattare i comandi alla posizione naturale delle dita.
Particolare attenzione è stata dedicata anche alla risposta dei pulsanti. Gli switch meccanici OMRON garantiscono un'attivazione estremamente rapida, con una sensazione di pressione simile a quella di un clic del mouse. In questo modo è possibile ottenere una risposta immediata durante il gioco. Infine, lo Scuf Envision Pro offre una connettività wireless SlipStream di Corsair.