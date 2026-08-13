Le cuffie da gaming Logitech G G522 sono in offerta su Amazon: puoi acquistarle al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo delle cuffie da gaming Logitech G G522: l'offerta prevede uno sconto attivo del 40% per un costo finale di 95,49€ (1 centesimo sopra al minimo storico). Acquistale direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Le Logitech G G522 sono cuffie da gaming wireless pensate per offrire un'esperienza completa, combinando qualità audio, comfort e personalizzazione. Il design moderno è arricchito dall'illuminazione laterale LIGHTSYNC RGB, che permette di scegliere tra milioni di colori e diversi effetti luminosi.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Uno dei punti di forza è il microfono, progettato per garantire una voce chiara e naturale durante le comunicazioni in gioco, nelle chat e durante lo streaming. Le G522 offrono diverse possibilità di collegamento: la tecnologia wireless LIGHTSPEED permette di giocare su PC con una connessione stabile e reattiva, mentre il Bluetooth è ideale per smartphone e altri dispositivi.
Con un peso di appena 280 grammi, la cuffia è progettata per risultare confortevole anche durante sessioni prolungate. La fascia a sospensione lavabile e i padiglioni arrotondati migliorano ulteriormente l'adattabilità. La batteria offre fino a 60 ore di autonomia senza illuminazione, mentre la connessione wireless raggiunge fino a 30 metri.