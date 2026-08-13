Ghost of Yotei Complete Edition avrà una versione fisica, ma non sarà tutto sul disco

I fan si chiedevano se la Complete Edition di Ghost of Yotei - la riedizione espansa e da poco annunciata dell'open world firmato Sucker Punch - avrebbe ottenuto una pubblicazione su disco. La risposta è sì, ma, com'era prevedibile, sono già sorte le prime perplessità.

Sony ha preso la controversa decisione di abbandonare i giochi in formato fisico a gennaio 2028 , ma nel frattempo continua a rimanere legata a questo supporto.

I dettagli sul disco di Ghost of Yotei Complete Edition

Per prima cosa, la buona notizia: la copertina si abbina a quella della Definitive Edition di Ghost of Tsushima e lo studio di Seattle ha dichiarato che è stata progettata per "fare una gran figura una accanto all'altra".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tuttavia, nell'angolo della nuova copertina di Ghost of Yotei è presente una scritta in piccolo che precisa: "Echoes of Sekigahara disponibile tramite patch v2.0 o successiva. Per il download sono necessari una connessione a Internet e un account per PlayStation Network."

Questo implica che il nuovo DLC non sarà presente su disco, motivo per cui i sostenitori della preservazione dei videogiochi hanno già iniziato a chiedere ulteriori chiarimenti, come potete vedere nel tweet poco sopra.

Potrebbe trattarsi di una questione di spazio di archiviazione, poiché il sandbox ambientato a Hokkaido è già piuttosto pesante ed è destinato a crescere ulteriormente con l'inclusione dei nuovi contenuti.