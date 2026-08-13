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Ghost of Yotei Complete Edition avrà una versione fisica, ma non sarà tutto sul disco

Sucker Punch ha confermato che ci sarà una versione fisica di Ghost of Yotei Complete Edition, ma non tutto il gioco sarà sul disco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/08/2026
Ghost of Yotei
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Sony ha preso la controversa decisione di abbandonare i giochi in formato fisico a gennaio 2028, ma nel frattempo continua a rimanere legata a questo supporto.

I fan si chiedevano se la Complete Edition di Ghost of Yotei - la riedizione espansa e da poco annunciata dell'open world firmato Sucker Punch - avrebbe ottenuto una pubblicazione su disco. La risposta è sì, ma, com'era prevedibile, sono già sorte le prime perplessità.

I dettagli sul disco di Ghost of Yotei Complete Edition

Per prima cosa, la buona notizia: la copertina si abbina a quella della Definitive Edition di Ghost of Tsushima e lo studio di Seattle ha dichiarato che è stata progettata per "fare una gran figura una accanto all'altra".

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Tuttavia, nell'angolo della nuova copertina di Ghost of Yotei è presente una scritta in piccolo che precisa: "Echoes of Sekigahara disponibile tramite patch v2.0 o successiva. Per il download sono necessari una connessione a Internet e un account per PlayStation Network."

Ghost of Yotei: Leggende ha già ricevuto "l'ultimo grande aggiornamento previsto" Ghost of Yotei: Leggende ha già ricevuto l'ultimo grande aggiornamento previsto

Questo implica che il nuovo DLC non sarà presente su disco, motivo per cui i sostenitori della preservazione dei videogiochi hanno già iniziato a chiedere ulteriori chiarimenti, come potete vedere nel tweet poco sopra.

Potrebbe trattarsi di una questione di spazio di archiviazione, poiché il sandbox ambientato a Hokkaido è già piuttosto pesante ed è destinato a crescere ulteriormente con l'inclusione dei nuovi contenuti.

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