Sucker Punch ha annunciato l'Edizione Completa di Ghost of Yōtei, in uscita il 1° ottobre su PS5

Sucker Punch Productions ha annunciato ufficialmente Ghost of Yōtei Edizione completa , una nuova versione dell'action-adventure per PlayStation 5 che introdurrà un pacchetto di contenuti a pagamento e aggiornamenti gratuiti . I nuovi contenuti saranno disponibili a partire dal 1° ottobre 2026, in concomitanza con il primo anno di vita del gioco.

Tutte le novità

"L'Edizione completa di Ghost of Yōtei uscirà giusto in tempo per il primo anniversario del gioco, e non vediamo l'ora di trascorrere un altro anno ad ammirare tutte le vostre creazioni", ha dichiarato Andrew Goldfarb, Responsabile delle comunicazioni dello studio, ringraziando la community per il supporto dimostrato nei mesi passati.

I contenuti di Ghost of Yōtei Edizione completa

La prima novità è un'espansione narrativa intitolata Echi di Sekigahara. Come spiegato da Goldfarb, la trama sarà caratterizzata da "una narrazione che alterna il presente e flashback del periodo che Atsu ha vissuto sul continente". I giocatori esploreranno una nuova valle nel presente e rivivranno il passato della protagonista durante la storica battaglia di Sekigahara, incontrando nuovi personaggi, tra cui la figura di Nagato, e ottenendo nuove armature e armi pesanti.

Ghost of Yōtei Edizione completa conterrà delle espansioni narrative

La seconda aggiunta è Most Wanted, una modalità di sopravvivenza per giocatore singolo strutturata con meccaniche roguelike. In questa sezione, i giocatori dovranno accettare delle taglie per avviare delle missioni dedicate; la sconfitta dei nemici permetterà di ottenere vantaggi e di sbloccare nuovi personaggi giocabili dotati di stili di combattimento differenti, come Oyuki (specializzata nell'uso del kusarigama) e il già citato Nagato (armato di yari).

Sul fronte commerciale, Ghost of Yōtei Edizione completa sarà venduta al prezzo di 79,99 euro, includendo il gioco base, la modalità cooperativa Legends, i contenuti della precedente Edizione deluxe digitale e le due nuove espansioni.

Per gli utenti che possiedono già il gioco base, l'aggiornamento ai nuovi contenuti sarà acquistabile separatamente al costo di 14,99 euro. Effettuando il pre-ordine entro il 30 settembre si otterrà inoltre l'accesso anticipato all'armatura Sakai, già nota ai giocatori di Ghost of Tsushima.

Infine, Sucker Punch ha confermato l'arrivo di una patch gratuita il 1° ottobre per tutti i possessori del gioco, a prescindere dall'acquisto delle espansioni. L'aggiornamento introdurrà la modalità contemplativa Bellezza di Yōtei, una nuova opzione di accessibilità ad alto contrasto e una funzione di "trasmogrificazione", che permetterà ai giocatori di mantenere l'aspetto estetico di un'armatura pur applicandovi le statistiche di un altro equipaggiamento.