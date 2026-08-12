Against the Storm supera i 2 milioni di copie vendute e guarda al futuro

L'editore Hooded Horse e lo studio di sviluppo Eremite Games hanno annunciato che Against the Storm , il city builder roguelike con ambientazione dark fantasy, ha superato la soglia dei 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Altri dettagli

Attualmente, Against the Storm appare davvero amato su Steam, con una media del 94% di recensioni favorevoli su un totale di oltre 32.000 valutazioni da parte degli utenti. Insomma, è un titolo di grande qualità, come sottolineato anche nella nostra recensione, dove lo definimmo il city builder dell'anno.

Il comunicato ufficiale ci ricorda anche che il titolo è disponibile su tante piattaforme: su PC è acquistabile tramite Steam, GOG, Epic Games Store e Microsoft Store, ed è incluso nel catalogo Xbox Game Pass. Sul fronte console, il gioco è acquistabile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One e Nintendo Switch.

Il prezzo di listino dell'edizione base è di 29,99 euro, ma esistono 2 DLC, Keepers of the Stone e Nightwatchers, disponibili a 14,99 euro ciascuno. Per l'utenza console è inoltre disponibile una Complete Edition al prezzo di 49,99 euro. Tutte le versioni del gioco, sia su PC che su console, supportano l'italiano.