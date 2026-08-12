Against the Storm supera i 2 milioni di copie vendute e guarda al futuro

L'editore Hooded Horse e lo studio di sviluppo Eremite Games hanno annunciato che Against the Storm, il city builder roguelike con ambientazione dark fantasy, ha superato la soglia dei 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo.
La diffusione dei dati di vendita arriva dopo la recente pubblicazione di un nuovo aggiornamento per il gioco, denominato "Over-Haulers". Questa patch interviene su diversi aspetti del titolo base: tra le novità principali figurano una rielaborazione completa del sistema logico che regola i trasportatori (gli hauler, appunto), l'introduzione di tre nuovi modificatori per la mappa del mondo e la possibilità di utilizzare quattro specie differenti all'interno delle Spedizioni di Addestramento. Miglioramenti anche per l'interfaccia utente.
Altri dettagli
Attualmente, Against the Storm appare davvero amato su Steam, con una media del 94% di recensioni favorevoli su un totale di oltre 32.000 valutazioni da parte degli utenti. Insomma, è un titolo di grande qualità, come sottolineato anche nella nostra recensione, dove lo definimmo il city builder dell'anno.
Il comunicato ufficiale ci ricorda anche che il titolo è disponibile su tante piattaforme: su PC è acquistabile tramite Steam, GOG, Epic Games Store e Microsoft Store, ed è incluso nel catalogo Xbox Game Pass. Sul fronte console, il gioco è acquistabile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One e Nintendo Switch.
Il prezzo di listino dell'edizione base è di 29,99 euro, ma esistono 2 DLC, Keepers of the Stone e Nightwatchers, disponibili a 14,99 euro ciascuno. Per l'utenza console è inoltre disponibile una Complete Edition al prezzo di 49,99 euro. Tutte le versioni del gioco, sia su PC che su console, supportano l'italiano.