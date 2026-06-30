Eremite Games lavora a un nuovo survival ambientato nell’universo di Against the Storm

Il progetto, tuttavia, si trova ancora in una fase embrionale, come ben visibile dal video di gameplay pubblicato per accompagnare l'annuncio (praticamente una camminata di pochi secondi). Lo stesso team ha precisato che "il progetto è ancora nelle sue primissime fasi, pieno di elementi segnaposto, e quasi tutto ciò che si vede è soggetto (e probabilmente destinato) a cambiare".

Presentato troppo presto?

Gli sviluppatori hanno inoltre riconosciuto di aver mostrato il gioco forse troppo presto, tanto che non ha ancora un titolo definitivo e non si sa su quali piattaforme uscirà, ma hanno spiegato che mantenere il progetto segreto è stato difficile per un team composto da sole sei persone. "C'è la possibilità che lo stiamo mostrando troppo presto. Speriamo che non ce ne vorrete se il progetto evolverà in qualcosa di molto diverso. Ma tenerlo nascosto è stato una tortura. Siamo ancora un piccolo team indie di sei persone e questo tipo di trasparenza ci sembra naturale", ha dichiarato lo studio.

Nel comunicato, Eremite Games ha anche affrontato il tema di un possibile Against the Storm 2. Lo studio ha spiegato che l'idea di un sequel c'è, ma che al momento hanno preferito provare a fare qualcosa di diverso all'interno dello stesso universo. "L'idea di un seguito è qualcosa a cui pensiamo spesso. Ma questa volta volevamo sperimentare con il genere survival ed esplorare nuove sfaccettature dell'universo di Against the Storm", ha aggiunto il team.