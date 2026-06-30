Il gameplay di Splatoon Raiders è stato presentato nel nuovo Direct

Nintendo ha presentato il gameplay di Splatoon Raiders nel corso dello speciale Direct che è appena stato trasmesso, e che fornisce tutte le informazioni necessarie in vista del prossimo 23 luglio, quando il gioco farà il proprio debutto in esclusiva su Nintendo Switch 2.

Come già sapevamo, in Splatoon Raiders vestiremo i panni della Macchinista, impegnati a seguire il Trio Triglio all'interno di un'avventura che ci vedrà esplorare diverse isole di un vasto arcipelago controllato dai Salmonoidi: bizzarre creature abituate a eliminare qualsiasi minaccia con la forza.

Nel corso della campagna di questo spin-off a base single player potremo selezionare una delle isole e partire per un raid che ci vedrà eliminare i nemici presenti, affrontare eventuali insidie legate ai diversi biomi e alle strutture proprie di ogni scenario, e infine tornare alla base con le tasche piene dei tesori che avremo raccolto.

A proposito dei Salmonoidi, nel corso del Direct sono stati presentati i diversi tipi di avversari che dovremo combattere: da quelli comuni, armati di strumenti basilari o cariche esplosive, ai Gran Salmonoidi, molto più resistenti e talvolta corazzati, dotati di svariate abilità.

Infine ci sono i Salmonoidi Provetti, che sono in pratica i boss finali e si distinguono per le enormi dimensioni ma anche per le forme bizzarre, le routine offensive da memorizzare, la potenza di fuoco e le eventuali armature.