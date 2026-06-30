One Piece: Stagione 3 è a buon punto: Netflix comunica un importante aggiornamento

I lavori sulla serie Netflix di One Piece proseguono, e a quanto pare anche la Stagione 3 è a buon punto, considerando che la compagnia ha comunicato un importante aggiornamento sullo stato della produzione, che evidentemente ha concluso le riprese.
Attraverso un nuovo post pubblicato sui profili social di Netflix, la produzione ha dunque confermato che le riprese su One Piece: Stagione 3 sono terminate, dunque ora si tratta "solo" di montare ed eseguire editing e post-produzione, cosa che comunque potrebbe prendere un bel po' di tempo.
Intanto, comunque, la parte più importante è stata praticamente già svolta, ovvero le riprese sul set con gli attori, dunque di fatto la storia è pronta e deve essere solo sistemata al meglio per la sua distribuzione in streaming.
Un indizio nella foto celebrativa
"Le cineprese hanno terminato le registrazioni, ma il viaggio è ancora lontano dalla sua conclusione", si legge nel messaggio. "One Piece: Stagione 3 ha ufficialmente terminato le riprese", aggiungendo anche "Non fateci domande sul muro che vedete dietro di noi".
Quest'ultima parte del messaggio si riferisce alla foto di rito presente a corredo, con la ciurma di Cappello di Paglia che si mostra in una nuova ambientazione, evidentemente un elemento importante della terza stagione.
Sul muro, nella foto, possiamo vedere una sorta di murales dedicato a Sir Crocodile, il capo della Baroque Works che evidentemente avrà un ruolo fondamentale all'interno della terza stagione della serie.
Resta ancora il mistero sull'eventuale prosecuzione dell'adattamento live action, visto che una Stagione 4 non è ancora stata confermata, contrariamente a quanto accaduto con le precedenti che erano state annunciate in largo anticipo.
La produzione avrebbe un piano per arrivare a 8 o 10 stagioni, ma si tratta ovviamente di vedere l'andamento anche della Stagione 3 prima di poter essere certi della sopravvivenza di One Piece su Netflix.
Nel frattempo, abbiamo visto il teaser trailer italiano di The One Piece, la serie animata remake dell'originale.
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