One Piece: Stagione 3 è a buon punto: Netflix comunica un importante aggiornamento

I lavori sulla serie Netflix di One Piece proseguono, e a quanto pare anche la Stagione 3 è a buon punto, considerando che la compagnia ha comunicato un importante aggiornamento sullo stato della produzione, che evidentemente ha concluso le riprese.

Attraverso un nuovo post pubblicato sui profili social di Netflix, la produzione ha dunque confermato che le riprese su One Piece: Stagione 3 sono terminate, dunque ora si tratta "solo" di montare ed eseguire editing e post-produzione, cosa che comunque potrebbe prendere un bel po' di tempo.

Intanto, comunque, la parte più importante è stata praticamente già svolta, ovvero le riprese sul set con gli attori, dunque di fatto la storia è pronta e deve essere solo sistemata al meglio per la sua distribuzione in streaming.