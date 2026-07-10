Netflix pensa ai canali in diretta e ai pacchetti in abbonamento per aumentare il coinvolgimento degli utenti

L'idea sarebbe quella di trasformare progressivamente il servizio in un aggregatore di contenuti sia live sia on demand , seguendo una strategia già adottata da alcuni concorrenti del settore. Tra le opzioni prese in considerazione figurano canali dedicati a specifici programmi oppure a particolari generi cinematografici e televisivi, con una programmazione continua accessibile agli abbonati.

Netflix starebbe valutando nuove iniziative per aumentare il coinvolgimento degli utenti sulla piattaforma , tra cui l'introduzione di canali televisivi in diretta e la possibilità di sottoscrivere altri servizi di streaming direttamente attraverso la sua applicazione. L'indiscrezione arriva dal Wall Street Journal, che cita fonti vicine all'azienda.

Cronofagia

Negli ultimi mesi la piattaforma ha già iniziato a muoversi in questa direzione attraverso alcune collaborazioni mirate. Tra queste figurano l'arrivo di alcuni podcast video realizzati con Spotify e l'inserimento di contenuti provenienti da editori e produttori come BuzzFeed, Condé Nast, People Inc, Hearst Magazines, PMX e Tastemade in diversi mercati anglofoni, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia.

Un possibile modello di riferimento potrebbe essere l'accordo recentemente siglato in Francia con il gruppo TF1, grazie al quale gli abbonati francesi possono accedere senza costi aggiuntivi sia ai canali televisivi in diretta dell'emittente sia ai suoi contenuti on demand. L'intesa comprende anche eventi sportivi di rilievo, come il torneo delle Sei Nazioni di rugby e alcune partite della nazionale francese di calcio.

Secondo il quotidiano statunitense, Netflix avrebbe inoltre preso in considerazione la possibilità di vendere attraverso la propria applicazione abbonamenti ad altri servizi di streaming, tra cui Peacock di NBCUniversal, replicando un modello già utilizzato da altre grandi piattaforme digitali.

Tra le opzioni allo studio ci sarebbe infine un maggiore coinvolgimento nel settore sportivo. Le fonti del Wall Street Journal riferiscono infatti che Netflix starebbe valutando la possibilità di partecipare alle gare per i diritti di trasmissione delle edizioni 2030 e 2034 della Coppa del Mondo di calcio.

La società ha già maturato una certa esperienza nel campo degli eventi in diretta grazie alla trasmissione di incontri di wrestling della WWE, concerti e incontri di pugilato, elementi che potrebbero rappresentare la base per un'espansione più ampia della propria offerta nei prossimi anni.

In Italia, Netflix vuole provare di nuovo a lanciare periodi di prova gratuiti per attirare nuovi utenti.