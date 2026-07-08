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Netflix si prende i video più visti del web: ecco cosa succederà dal 3 agosto

Dal 3 agosto 2026 Netflix introdurrà una nuova categoria di contenuti brevi realizzati da importanti editori digitali, per ampliare l'offerta della piattaforma con format già noti al pubblico online.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   08/07/2026
Netflix

Netflix ha annunciato ufficialmente che, a partire dal 3 agosto, integrerà nel proprio catalogo una nuova categoria di contenuti brevi realizzati dai giganti dell'editoria digitale. La mossa permetterà agli abbonati di guardare direttamente all'interno della piattaforma di Los Gatos format popolarissimi che, fino a oggi, erano un'esclusiva di YouTube o dei social network gratuiti.

In questo modo viene a cadere un altro confine tra la televisione cinematografica tradizionale e l'intrattenimento del web. Ecco i dettagli dell'annuncio.

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