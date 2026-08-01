Netflix ha perso la copia master di un film inedito di Nicolas Cage, denunciata per $105 milioni

Il film in questione è Fortitude , una pellicola ad ambientazione storica che racconta alcuni eventi di agenti dell'intelligence britannica durante la Seconda Guerra Mondiale, con Nicolas Cage protagonista e diretto da Simon West, con sceneggiatura ad opera di Simon Afram.

In base a quanto riferito da The Hollywood Reporter, sembra che il capo della divisione Acquisizioni Film di Netflix, Sean Berney, abbia ammesso in un'email che la scomparsa del film sarebbe avvenuta a giugno, quando qualcuno ha " rubato una bella quantità di drive " dagli uffici della compagnia.

Una situazione decisamente problematica ma anche piuttosto strana è emersa in Netflix , con la compagnia che ha ammesso di aver perso la copia master di un nuovo film inedito di Nicolas Cage , motivo per il quale la compagnia è stata denunciata con la richiesta di un risarcimento da 105 milioni di dollari.

Un furto alquanto originale

Sembra che lo stesso Simon Afram e la sua compagnia di produzione abbiano deciso di denunciare Netflix per la sparizione del master, richiedendo un risarcimento di circa 105 milioni di dollari presso la corte federale della California.

Gli uffici di Netflix

In attesa di vedere come si svolgerà la causa, la sparizione sarebbe stata confermata da Netflix, all'interno di un misterioso furto avvenuto a giugno.

"È la prima volta che ci capita", ha scritto Berney in un'email interna del 25 giugno scorso. "Purtroppo, la scorsa settimana qualcuno ha rubato un bel po' di dischi rigidi dalle scrivanie del nostro ufficio. Abbiamo cercato di risolvere la questione con i nostri team di sicurezza, ma senza successo. I nostri team anti-pirateria sono in stato di massima allerta a seguito della violazione e terranno sotto controllo la situazione".

Tra gli elementi che i querelanti contestano a Netflix ci sarebbe il rifiuto di coinvolgere il Dipartimento di Polizia di Los Angeles nella propria indagine interna. Da parte sua, Netflix ha rifiutato di commentare la causa in corso, ma lo studio legale ha definito la richiesta di Op-Fortitude un "tentativo ostile di estorcere denaro".

Il film non ha attualmente una data di uscita prevista e non ha ancora un distributore, ma il furto della copia master potrebbe compromettere seriamente il futuro della pellicola, considerando che potrebbe facilmente finire sui canali della pirateria prima ancora di uscire in maniera ufficiale sul mercato, con impatti devastanti sui possibili incassi.