Dopo Star Wars KOTOR Remake, LucasFilm e Aspyr interrompono i rapporti: c'erano altri remake?

Secondo una nuova voce di corridoio, sembra che LucasFilm abbia deciso di interrompere completamente i rapporti con Aspyr, in seguito ai problemi emersi su Star Wars: Knights of the Old Republic Remake e altre questioni, cosa che fa pensare però al fatto che ci potessero essere altri progetti e remake in programma.

A riferire la questione è The Star Wars Garrison, canale YouTube che raccoglie informazioni, leak e voci di corridoio riguardanti la celebre saga in questione e che ovviamente non può essere presa come fonte ufficiale o affidabile al 100%, ma che riferisce una storia verosimile in questo caso.

LucasFilm e Aspyr sembravano intenzionata a portare avanti una partnership a lungo termine, dopo le prime collaborazioni, ma il fallimento del progetto di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, spostato poi a Saber Interactive, e i problemi emersi anche con Star Wars: Battlefront Classic Collection avrebbero portato a una rottura dei rapporti.