Dopo Star Wars KOTOR Remake, LucasFilm e Aspyr interrompono i rapporti: c'erano altri remake?

Secondo una nuova voce di corridoio, sembra che LucasFilm abbia deciso di interrompere completamente i rapporti con Aspyr, in seguito ai problemi emersi su Star Wars: Knights of the Old Republic Remake e altre questioni, cosa che fa pensare però al fatto che ci potessero essere altri progetti e remake in programma.
A riferire la questione è The Star Wars Garrison, canale YouTube che raccoglie informazioni, leak e voci di corridoio riguardanti la celebre saga in questione e che ovviamente non può essere presa come fonte ufficiale o affidabile al 100%, ma che riferisce una storia verosimile in questo caso.
LucasFilm e Aspyr sembravano intenzionata a portare avanti una partnership a lungo termine, dopo le prime collaborazioni, ma il fallimento del progetto di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, spostato poi a Saber Interactive, e i problemi emersi anche con Star Wars: Battlefront Classic Collection avrebbero portato a una rottura dei rapporti.
Un rapporto difficile che cela altri progetti?
In base a quanto riferito dalla fonte, la rottura della partnership avrebbe portato al blocco di alcuni progetti già in corso, e qui la questione si fa piuttosto interessante perché si tratterebbe di titoli che non erano stati annunciati in via ufficiale.
Secondo il report, c'era almeno un nuovo remake o remaster in programma, ovvero quello di Star Wars: Galactic Battlegrounds, ma anche nuovi rifacimenti della serie Jedi Knight con Kyle Katarn.
Galactic Battlegrounds resta fra gli strategici più amati nella storia di Star Wars sul fronte videoludico, dunque una sua riproposizione sarebbe stata sicuramente apprezzata dagli appassionati, ma il progetto a questo punto sembra sia cancellato.
In base al report, sembra inoltre che LucasFilm avrebbe perso circa 40 milioni di dollari in seguito alla chiusura dei rapporti con Aspyr ma non si capisce precisamente a cosa questo si riferisca, se siano spese già sostenute per lo sviluppo o eventuali compensi per la cancellazione dei progetti.