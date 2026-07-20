Space Marine 3, KOTOR Remake e il videogioco di John Wick sono confermati per il 2028? Saber fa chiarezza

Steve Allison, Chief Business Officer di Saber Interactive da poco in carica, ha parlato con i fan e ha commentato i metodi di monetizzazione della compagnia. Nel mezzo, però, ha anche suggerito che alcuni giochi di alto livello della compagnia potrebbero arrivare entro il 2028.
Parliamo nello specifico di Warhammer 40.000: Space Marine 3, Star Wars: Knights of the Old Republic - Remake e il videogioco senza nome di John Wick.
Il commento di Saber Interactive
Saber Interactive, parlando con IGN USA, ha confermato che le dichiarazioni sono reali, ma che dobbiamo fare attenzione. Non si tratta di un annuncio ufficiale, quanto più di un commento generico sulla line up della compagnia.
Un portavoce ha affermato: "Steve stava rispondendo a un giocatore principalmente riguardo ai piani per le microtransazioni nei giochi futuri e stava parlando in modo generico e non ufficiale riguardo alla pubblicazione di nuovi giochi di Saber, per i quali è molto emozionato".
"Non abbiamo annunciato alcuna data di uscita o confermato alcuna finestra di lancio per i giochi di Saber Interactive in arrivo". La compagnia chiede ai giocatori di focalizzarsi, per il momento, sull'arrivo di titoli come Turok: Origins, previsto per questo autunno.
Ricordiamo poi che Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha iniziato a parlare dei contenuti dell'Anno 3: confermata una nuova classe.