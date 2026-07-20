Space Marine 3, KOTOR Remake e il videogioco di John Wick sono confermati per il 2028? Saber fa chiarezza

Steve Allison, Chief Business Officer di Saber Interactive da poco in carica, ha parlato con i fan e ha commentato i metodi di monetizzazione della compagnia. Nel mezzo, però, ha anche suggerito che alcuni giochi di alto livello della compagnia potrebbero arrivare entro il 2028.

Parliamo nello specifico di Warhammer 40.000: Space Marine 3, Star Wars: Knights of the Old Republic - Remake e il videogioco senza nome di John Wick.