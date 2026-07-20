Hytale vuole distinguersi da Minecraft: gli sviluppatori spiegano le novità del gioco

Hytale sta cercando di allontanarsi sempre di più dal modello di Minecraft , pur mantenendo molti elementi comuni. Simon Collins-Laflamme, fondatore di Hypixel Studios e director del gioco, ha spiegato che il team era consapevole della necessità di creare elementi distintivi per il progetto, un aspetto sul quale aveva ricevuto anche il parere di Jens "Jeb" Bergensten, chief creative officer di Mojang .

Identità

Il legame tra i due giochi è inevitabile: Hypixel Studios è nato proprio dalla comunità del modding di Minecraft, ma con il tempo Hytale ha cercato di sviluppare una sua identità. Dopo una prima presentazione del gioco, Bergensten aveva commentato il progetto sostenendo che avrebbe dovuto differenziarsi maggiormente dal titolo di Mojang.

"Mi piacerebbe che fosse più diverso da Minecraft. È molto curato, ma la sensazione che provo giocandoci è che preferirei semplicemente giocare a Minecraft. È ancora in una fase iniziale, però, e so che il modding sarà un aspetto importante. Lo proverò sicuramente ancora in futuro", aveva scritto Bergensten.

All'epoca Collins-Laflamme aveva ringraziato per il commento, sottolineando che il riferimento alla qualità del gioco rappresentava un complimento importante. Oggi, osservando l'evoluzione del progetto, lo sviluppatore riconosce che quella valutazione era corretta. "Aveva ragione, e lo avevo detto anche allora. Le caratteristiche che ci rendono unici non erano ancora presenti nel gioco." Come del resto evidenziato anche nel nostro provato.

Secondo Collins-Laflamme, i confronti con Minecraft continueranno inevitabilmente, ma l'obiettivo di Hypixel Studios non è creare una versione alternativa dello stesso gioco. "Hytale e Minecraft saranno sempre paragonati, ma non stiamo cercando di realizzare lo stesso tipo di gioco."

La recente presentazione del primo capitolo del progetto ha mostrato una direzione più orientata verso un'esperienza da gioco di ruolo. Tra gli elementi annunciati ci sono dungeon costruiti manualmente con combattimenti contro boss articolati in più fasi, abilità per il combattimento, il sistema di creazione delle rune, eventi nel mondo di gioco, compagni coinvolti nella gestione delle attività e altro ancora.

La volontà dello studio è quindi utilizzare la struttura alla Minecraft come punto di partenza, senza lasciare che questa definisca completamente il tipo di esperienza offerta. Un approccio che permetterebbe a Hytale di convivere con Minecraft proponendo un'esperienza più focalizzata su esplorazione, combattimento e progressione narrativa.