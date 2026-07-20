Invincible VS per PS5 è in sconto su Amazon al minimo storico

Se sei alla ricerca di un nuovo picchiaduro, Invincible VS per PS5 è attualmente su Amazon a 39,99 € rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 20%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Scontri tra supereroi
In questo caso, lo ricordiamo, si tratta dell'edizione standard per PlayStation 5. Invincible VS è un brutale picchiaduro di supereroi 3v3 ambientato nell'universo di Invincible. Dovrai sferrare combo devastanti e utilizzare tattiche difensive alternate a rapidi attacchi. La modalità Storia è tra gli elementi più riusciti: si lascia seguire con piacere nonostante la durata contenuta.
Il combattimento offre ritmi frenetici e toglie qualche soddisfazione, ma il bilanciamento del roster non è sempre preciso. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Nel complesso, è un titolo che riesce a divertire. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.