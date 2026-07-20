WhatsApp celebra la finale dei Mondiali 2026 con nuove animazioni e funzioni dedicate

La febbre del grande calcio travolge anche le piattaforme di messaggistica istantanea proprio nelle ore in cui si celebra l'incoronazione della Spagna come nuova regina del calcio mondiale. In concomitanza con la finalissima disputata al New York New Jersey Stadium, WhatsApp ha avviato la distribuzione globale di un pacchetto di funzionalità a tema interamente dedicate alla Coppa del Mondo FIFA 2026 . L'aggiornamento introduce una serie di modifiche pensate per trasformare temporaneamente l'esperienza di condivisione degli aggiornamenti di Stato su Android e iPhone.

Il cuore di WhatsApp si trasforma in un pallone

La modifica più curiosa e interattiva investe direttamente i "Mi piace" dedicati agli Stati, lo strumento introdotto alla fine del 2024 per permettere di reagire ai contenuti verticali dei contatti senza intasare le chat con messaggi testuali. Quando un utente esprimerà il proprio gradimento per lo Stato di un amico, la tradizionale e romantica animazione del cuore lascerà il posto a una pioggia di palloni da calcio in movimento che invaderà lo schermo per pochi istanti.

Alcune delle modifiche estetiche apportate a WhatsApp dopo la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026

La metamorfosi visiva non altera in alcun modo gli standard di privacy dell'applicazione. Il conteggio complessivo delle interazioni e l'identità delle persone che hanno lasciato la reazione calcistica rimarranno accessibili soltanto all'autore dello Stato, restando del tutto invisibili a qualsiasi altro membro della rubrica o del gruppo.

In parallelo alle animazioni grafiche, gli sviluppatori hanno arricchito l'editor di creazione degli Stati con una categoria musicale battezzata "Football Central 2026". Questa sezione speciale raccoglie in un unico catalogo rapido tutti i brani e gli inni ufficiali che hanno fatto da colonna sonora alle trentanove giornate di gare disputate tra Stati Uniti, Messico e Canada, evitando all'utente di dover scovare manualmente le tracce nel database generale. L'applicazione suggerisce inoltre di aggiornare la frase informativa del proprio profilo con i motti delle nazionali.

Tutte queste opzioni grafiche si collegano direttamente al preesistente FIFA World Cup 2026 Hub, posizionato stabilmente all'interno della scheda Canali. Attraverso questa cabina di regia virtuale, gli appassionati possono continuare a consultare i comunicati della FIFA, guardare le foto delle premiazioni della Spagna e leggere le statistiche del torneo senza mai abbandonare l'applicazione. La distribuzione del pacchetto software è in corso in modalità scaglionata, e chi non dovesse ancora visualizzare i palloni fluttuanti dovrà semplicemente scaricare l'ultima versione disponibile dai negozi digitali di Apple e Google.