WhatsApp attiva gli username: arrivano i profili senza numero di telefono

La piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo ha avviato un cambiamento storico che promette di rivoluzionare i canoni della riservatezza digitale. Subito dopo aver aperto la fase di prenotazione degli identificativi personali a fine giugno, WhatsApp ha iniziato la distribuzione progressiva della funzione completa legata agli username su scala globale. Questo aggiornamento, atteso da anni dalla community, consentirà finalmente agli utenti di avviare e gestire nuove chat senza essere costretti a rivelare il proprio numero di telefono privato all'interlocutore.

Gli username di WhatsApp permettono di chattare senza condividere il numero

Una volta che la funzione di prenotazione viene sbloccata sul dispositivo, l'applicazione mostra un avviso in evidenza nella parte superiore della schermata principale che invita l'utente a configurare il proprio identificativo. Da quel momento, all'interno della scheda del profilo nelle impostazioni, sarà possibile gestire interamente il proprio nome utente, potendo decidere in qualsiasi momento di modificarlo o persino di cancellarlo definitivamente. È importante sottolineare che la rimozione del nome utente non eliminerà le chat già avviate, che continueranno a mostrare le normali informazioni di contatto.

L'interfaccia avvisa che l'uso dell'username è attivo

La transizione avverrà in modo trasparente e discreto per i contatti già esistenti nella rubrica. WhatsApp segnalerà la creazione o la modifica di un nome utente direttamente all'interno delle finestre di conversazione attive e nello storico delle attività dei gruppi, evitando l'invio di fastidiose notifiche push ma garantendo che tutti i conoscenti siano aggiornati sulla nuova identità digitale del contatto.

La nuova architettura non cancella l'obbligo di utilizzare una scheda SIM per la registrazione iniziale dell'account, che rimarrà l'ancora di sicurezza principale del profilo. Gli username fungeranno invece da vero e proprio scudo per i primi contatti con estranei, corrieri, colleghi di lavoro o acquirenti online.

Per blindare ulteriormente la privacy, gli sviluppatori hanno integrato una speciale chiave di sicurezza associata all'username. Questa opzione impedisce a chiunque di avviare una conversazione molesta semplicemente indovinando il nome utente, poiché il sistema richiederà l'inserimento di un codice di sblocco preventivo generato dal proprietario del profilo.

La tutela della community passa anche attraverso una ferrea prevenzione dei reati di impersonificazione. Meta ha già provveduto a congelare migliaia di combinazioni corrispondenti a istituzioni governative, volti della politica e marchi aziendali famosi, impedendo ai malintenzionati di registrare account ingannevoli a danno degli utenti meno esperti.

Il rollout di questa imponente infrastruttura sta avvenendo progressivamente sia sulle versioni stabili sia su quelle beta di Android e iOS. Chi ha già prenotato il proprio nome utente unico nei giorni scorsi riceverà l'abilitazione ufficiale nel corso delle prossime settimane.