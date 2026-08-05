Boom di smartphone ricondizionati per la crisi delle memorie: i display per le riparazioni vanno fortissimo

Il cambiamento è legato soprattutto alla frenata del mercato smartphone . L'aumento dei prezzi delle memorie ha spinto molti produttori a ridurre i piani di produzione, lasciando ai fornitori di display una capacità produttiva superiore alla domanda effettiva.

La crisi delle memorie potrebbe avere un risvolto positivo, alla fine. Secondo le ultime stime di Omdia, nel primo trimestre del 2026 le spedizioni di pannelli destinate a riparazioni, sostituzioni e dispositivi rigenerati hanno superato per la prima volta quelle rivolte alla produzione di nuovi telefoni .

I pannelli per smartphone ricondizionati crescono del 20% e attirano anche gli OLED

Tra gennaio e marzo 2026 sono stati spediti 298 milioni di pannelli destinati al mercato degli smartphone rigenerati, con una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nello stesso trimestre, le consegne ai produttori di smartphone si sono fermate a 289 milioni di unità.

Le tecnologie più usate per i display degli smartphone ricondizionati

Il settore comprende pannelli utilizzati nelle riparazioni effettuate dai consumatori, nei processi professionali di rigenerazione dei telefoni usati e nel mercato dei ricambi non ufficiali. La struttura frammentata della filiera rende difficile stabilire quanti display vengano effettivamente installati, ma l'aumento delle forniture indica una crescita evidente dell'ecosistema.

Omdia prevede che la domanda di pannelli per smartphone nuovi diminuirà del 12% nel corso del 2026. I produttori non possono però ridurre rapidamente la capacità degli impianti, costruiti attraverso investimenti elevati e pianificati sul lungo periodo. Per mantenere attive le fabbriche e distribuire i costi fissi, una parte crescente della produzione viene quindi indirizzata verso i dispositivi ricondizionati.

La tendenza riguarda sempre più anche i pannelli OLED. Nel primo trimestre rappresentavano il 7% delle spedizioni destinate al mercato del ricondizionato, contro appena il 2% registrato un anno prima. Sul mercato dei ricambi stanno quindi arrivando schermi di qualità superiore, utilizzabili anche sui modelli premium.

Questa crescita del mercato dei display per telefoni ricondizionati potrebbe tradursi in una maggiore disponibilità di ricambi OLED, ma anche in un mercato più difficile da valutare, dove qualità, provenienza e compatibilità dei pannelli possono variare sensibilmente. Il tutto mentre in Europa sono da poco entrate in vigore le nuove regole per rendere più semplice la riparazione dei dispositivi elettronici con il Right to Repair UE.