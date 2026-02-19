Right to Repair UE: cosa cambia dal 31 luglio 2026 per gaming, smartphone e riparazioni

Gli Stati europei dovranno recepire la direttiva e applicarla da quella stessa data, ma l'obbligo è certo solo per i beni che rientrano nelle "specifiche UE di riparabilità" elencate nell'Allegato II, che includono smartphone e tablet, ma escludono molti altri prodotti. Andiamo a vedere insieme, allora, che cosa cambierà davvero.

Il Joy-Con che soffre di drifting non è solo una seccatura: è il simbolo di un problema diventato sistemico. Con le nuove regole UE in arrivo il 31 luglio 2026, però, tante cose cambieranno, sia riguardo a cosa si potrà riparare, sia per quanto riguarda i costi. La norma introduce regole comuni che semplificano la scelta della riparazione attraverso più trasparenza, un obbligo di riparazione per alcune categorie di prodotti e il divieto di blocchi ingiustificati che ostacolano interventi e ricambi.

Si tratta del cosiddetto "parts pairing" (o accoppiamento dei componenti): oggi un produttore può inserire un software che riconosce se il pezzo sostituito è originale o meno, limitando le funzioni del dispositivo se il ricambio non è "autorizzato" dai suoi server.

La direttiva vieta poi clausole contrattuali o tecnologie che impediscono la riparazione dei beni compresi nell'Allegato II senza un motivo legittimo. Non sarà più possibile bloccare ricambi compatibili o parti prodotte con stampa 3D quando rispettano le norme di sicurezza e qualità richieste.

Una volta che le nuove regole saranno in vigore, ogni riparatore dovrà fornire un modulo europeo di informazioni sulla riparazione prima che l'utente accetti il lavoro . Il modulo è gratuito e standardizzato in tutta l'Unione, con indicazione di prezzo previsto, tempi, condizioni e disponibilità dei ricambi. La diagnostica può avere un costo e può essere conteggiata nel preventivo solo se dichiarata in modo chiaro. Il modulo rende confrontabili offerte che prima non lo erano, compresi i servizi dei produttori.

Anche gli aspirapolveri sono un'eccezione: sebbene siano elencati ufficialmente nell'Allegato II, il regolamento attuale sugli aspirapolvere (UE 666/2013) non prevede ancora requisiti di riparabilità specifici. Pertanto, l'obbligo di riparazione per questi prodotti non scatterà effettivamente finché non verranno adottati i nuovi requisiti di Ecodesign per gli aspirapolvere (previsti indicativamente per la seconda metà del 2025).

Attenzione però: nonostante TV e monitor siano inclusi nelle nuove regole, la direttiva non risolve il paradosso del display rotto. Poiché non esiste ancora un tetto massimo al costo dei pannelli di ricambio , il rischio è che il produttore assolva l'obbligo legale offrendo il pezzo a un prezzo vicino a quello di una TV nuova, rendendo il Right to Repair una vittoria solo sulla carta per i danni più gravi.

Alcune categorie di prodotti, tuttavia, non sono ancora regolamentati da precise norme di ecodesign, quindi si prevede vengano inserite in un secondo momento (o non inserite affatto). Fino a quel momento, il produttore ha un obbligo diretto di riparare solo quando il bene rientra negli atti elencati nell'Allegato II . In questi casi l'azienda deve offrire una riparazione gratuita o a prezzo ragionevole, entro tempi considerati accettabili, e può fornire un prodotto sostitutivo o ricondizionato quando la procedura lo richiede.

La norma prevede poi che, se il consumatore sceglie la riparazione di un bene, il periodo di responsabilità del venditore sarà prorogato di almeno 12 mesi dal momento in cui il prodotto sarà riparato. La direttiva stabilisce che l'estensione si applica una volta sola per quel bene, ma gli Stati membri sono liberi di introdurre norme più generose che prevedano estensioni ulteriori per ogni riparazione successiva, se lo desiderano.

Il 31 luglio 2026 è la soglia operativa. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro quella data e da quel momento le regole iniziano a valere. Restano fuori solo i contratti di vendita conclusi prima del 31 luglio 2026, che continuano a seguire la disciplina precedente. Il quadro normativo non è però "istantaneo": l'Unione completerà alcune misure successive come la piattaforma europea dei riparatori, prevista per essere attiva entro il 31 luglio 2027, quindi un anno dopo.

Perché il gaming è il posto dove ce ne accorgiamo prima (forse)

Se c'è un settore dove il concetto di "obsolescenza" fa male al portafoglio, è quello dei videogiochi. Non parliamo di chip superati, ma di componenti meccanici che cedono mentre il resto del dispositivo è ancora perfetto.

Interno di un Joy-Con Nintendo Switch

Controller e stick drift: quando "riparare" smette di essere un favore

Il famigerato stick drift (il cursore che si muove da solo) è diventato il simbolo della frustrazione tecnologica moderna. Finché non è diventato un problema di immagine per Nintendo, riparare un controller fuori garanzia è stato più costoso o complesso che comprarne uno nuovo. Con la nuova direttiva, anche se i controller e le console in generale non godono dello stesso obbligo di riparazione ferreo degli smartphone (e forse non lo avranno mai), la piattaforma europea della riparazione e l'accesso facilitato ai ricambi spingeranno i produttori a rendere queste operazioni una procedura standard.

Ma ne parliamo più nel dettaglio nel capitolo dedicato a cosa è lecito aspettarsi per console e controller.

Portatili/handheld: batteria e manutenzione come costo di possesso

Per chi usa PC gaming portatili o console handheld (come Steam Deck o ASUS ROG Ally), la batteria non è un accessorio: è un componente consumabile. La direttiva punta a far sì che l'utente possa conoscere prima dell'acquisto quanto sarà facile e costoso sostituire quella batteria tra tre anni, trasformando la riparabilità da "incognita" a "valore residuo" del prodotto.

Qui però la data da segnare sul calendario è un'altra: 18 febbraio 2027. A partire da questa data, tutte le batterie portatili incorporate negli apparecchi e le batterie per i mezzi di trasporto leggeri (come bici e monopattini elettrici) dovranno essere rimovibili e sostituibili direttamente dall'utilizzatore finale.

ROG Ally non sarà un caso isolato: la semplicità di sostituzione dei componenti dovrà diventare la norma, non l'eccezione

Questo significa che per cambiare la batteria:

non dovranno servire strumenti specializzati (ma solo utensili comuni);

non si potranno usare calore o solventi (quindi basta con le batterie incollate chimicamente allo chassis);

il consumatore deve poterlo fare da solo, senza dover andare per forza in un centro assistenza.

Ma quali batterie sono coinvolte? La norma copre due macro-categorie principali: le batterie portatili, ovvero quelle all'interno di smartphone, tablet, laptop, spazzolini elettrici, cuffie, ecc, e quelle per mezzi di trasporto leggeri (LMT), ovvero e-bike, scooter elettrici e monopattini. Non basta, poi, che la batteria sia sostituibile, deve essere anche reperibile. Il regolamento impone che le batterie di ricambio debbano essere disponibili per 5 anni dopo l'uscita di produzione del modello e che il prezzo delle batterie di ricambio debba essere "ragionevole" e non discriminatorio, per evitare che il costo scoraggi la riparazione.

Il regolamento vieterà anche l'uso di software per limitare le funzionalità di un dispositivo solo perché la batteria non è quella originale.