Inazuma Eleven: Victory Road svela il terzo DLC gratuito Orion & Lumen con trailer e data di uscita

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che trovate qui sotto. La sinossi ufficiale dell'espansione recita: "La prossima grande sfida attende Sonny Wright (Asuto Inamori) e i suoi amici: la Football Frontier International! Ma misteriosi calciatori conosciuti come i Discepoli di Orion si stagliano all'orizzonte..."

Level-5 ha annunciato il terzo DLC gratuito di Inazuma Eleven: Victory Road . Intitolato Orion & Lumen , sarà disponibile per tutti i giocatori tra pochi giorni: il lancio è fissato per il 25 febbraio .

Un assaggio dei nuovi contenuti in un trailer

Come già accaduto con le precedenti espansioni, Ares & Fabled Seed e Galaxy & LBX, anche Orion & Lumen si presenta come un aggiornamento particolarmente sostanzioso, capace di aprire un nuovo arco narrativo e arricchire sia la modalità storia sia il gameplay competitivo. Nel filmato è possibile intravedere nuove squadre e personaggi, ciascuno con abilità dedicate, tiri speciali inediti e nuove tattiche di squadra.

Vi ricordiamo che Inazuma Eleven: Victory Road è disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PS4, Switch e PC via Steam. Oltre a proseguire il corposo supporto post‑lancio del gioco, sappiamo che LEVEL-5 ha già avviato i lavori sul prossimo capitolo principale della serie. Nel frattempo, lo studio si prepara anche al debutto di Inazuma Eleven: Cross, una nuova esperienza free‑to‑play in arrivo su dispositivi mobile iOS e Android.