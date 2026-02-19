0

Inazuma Eleven: Victory Road svela il terzo DLC gratuito Orion & Lumen con trailer e data di uscita

Il DLC gratuito Orion & Lumen di Inazuma Eleven: Victory Road arriva il 25 febbraio, introducendo la Football Frontier International, nuovi avversari e un arco narrativo inedito.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   19/02/2026
Uno scatto dal DLC Orion e Lumen di Inazuma Eleven Victory Road
Inazuma Eleven: Victory Road
Inazuma Eleven: Victory Road
Level-5 ha annunciato il terzo DLC gratuito di Inazuma Eleven: Victory Road. Intitolato Orion & Lumen, sarà disponibile per tutti i giocatori tra pochi giorni: il lancio è fissato per il 25 febbraio.

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che trovate qui sotto. La sinossi ufficiale dell'espansione recita: "La prossima grande sfida attende Sonny Wright (Asuto Inamori) e i suoi amici: la Football Frontier International! Ma misteriosi calciatori conosciuti come i Discepoli di Orion si stagliano all'orizzonte..."

Un assaggio dei nuovi contenuti in un trailer

Come già accaduto con le precedenti espansioni, Ares & Fabled Seed e Galaxy & LBX, anche Orion & Lumen si presenta come un aggiornamento particolarmente sostanzioso, capace di aprire un nuovo arco narrativo e arricchire sia la modalità storia sia il gameplay competitivo. Nel filmato è possibile intravedere nuove squadre e personaggi, ciascuno con abilità dedicate, tiri speciali inediti e nuove tattiche di squadra.

Vi ricordiamo che Inazuma Eleven: Victory Road è disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PS4, Switch e PC via Steam. Oltre a proseguire il corposo supporto post‑lancio del gioco, sappiamo che LEVEL-5 ha già avviato i lavori sul prossimo capitolo principale della serie. Nel frattempo, lo studio si prepara anche al debutto di Inazuma Eleven: Cross, una nuova esperienza free‑to‑play in arrivo su dispositivi mobile iOS e Android.

