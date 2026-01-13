Inazuma Eleven: Cross è stato annunciato per dispositivi mobile iOS e Android

Durante la diretta dedicata alla serie Inazuma Eleven, Level-5 e gli sviluppatori di Aiming hanno annunciato Inazuma Eleven: Cross , un nuovo capitolo pensato appositamente per dispositivi mobile iOS e Android . Il titolo sarà free-to-play, con acquisti opzionali in‑app. Qui sotto trovate il trailer che ha accompagnato l'annuncio.

Un'esperienza pensata per giocare in mobilità

Stando ai primi dettagli condivisi dal sito ufficiale, Inazuma Eleven: Cross sarà un simulatore di calcio con una storia completamente originale e un protagonista inedito. Il gioco adotterà un sistema di comandi intuitivo e basato su input diretti, pensato per essere immediato e accessibile su smartphone e tablet. L'obiettivo è offrire un'esperienza divertente e alla portata di tutti, ideale anche per sessioni brevi tipiche del gioco in mobilità.

A giudicare dal trailer, inoltre, faranno la loro comparsa anche personaggi iconici dei capitoli precedenti, come il portiere Endou Mamoru (Mark Evans in Occidente).

Per ulteriori informazioni non resta che attendere i prossimi aggiornamenti da parte di Level‑5. Restando in tema, oggi la compagnia giapponese ha anche annunciato un nuovo record di vendite per Inazuma Eleven: Victory Road e la data del prossimo aggiornamento maggiore.