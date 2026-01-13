Inazuma Eleven: Cross è stato annunciato per dispositivi mobile iOS e Android

Durante la diretta dedicata alla serie Inazuma Eleven, Level-5 e gli sviluppatori di Aiming hanno annunciato Inazuma Eleven: Cross, un nuovo capitolo pensato appositamente per dispositivi mobile iOS e Android. Il titolo sarà free-to-play, con acquisti opzionali in‑app. Qui sotto trovate il trailer che ha accompagnato l'annuncio.
Non è stata comunicata una data di uscita precisa, ma il lancio potrebbe non essere troppo lontano: sono infatti già aperte le iscrizioni alla closed beta prevista per il 29 gennaio, purtroppo disponibile esclusivamente in Giappone.
Un'esperienza pensata per giocare in mobilità
Stando ai primi dettagli condivisi dal sito ufficiale, Inazuma Eleven: Cross sarà un simulatore di calcio con una storia completamente originale e un protagonista inedito. Il gioco adotterà un sistema di comandi intuitivo e basato su input diretti, pensato per essere immediato e accessibile su smartphone e tablet. L'obiettivo è offrire un'esperienza divertente e alla portata di tutti, ideale anche per sessioni brevi tipiche del gioco in mobilità.
A giudicare dal trailer, inoltre, faranno la loro comparsa anche personaggi iconici dei capitoli precedenti, come il portiere Endou Mamoru (Mark Evans in Occidente).
Per ulteriori informazioni non resta che attendere i prossimi aggiornamenti da parte di Level‑5. Restando in tema, oggi la compagnia giapponese ha anche annunciato un nuovo record di vendite per Inazuma Eleven: Victory Road e la data del prossimo aggiornamento maggiore.