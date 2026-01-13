Inazuma Eleven: Victory Road annuncia il secondo grosso update e ottime vendite

Dopo aver raggiunto le 500.000 unità praticamente a una settimana di distanza dal lancio, Inazuma Eleven: Victory Road ha subito chiaramente un rallentamento nella diffusione su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, ma sta comunque continuando a vendere.

Supporto online continuativo con nuovi contenuti in arrivo

Bisogna peraltro considerare che Inazuma Eleven: Victory Road è stato distribuito solo in formato digitale, cosa che potrebbe forse aver rallentato un po' la sua diffusione soprattutto in alcuni mercati o su piattaforme più tradizionaliste nei confronti del fisico come Nintendo Switch, in ogni caso Level-5 è decisamente positiva sull'andamento del gioco e ha ringraziato tutti gli utenti che hanno contribuito a raggiungere il traguardo di 800.000 copie.

L'illustrazione celebrativa di Inazuma Eleven: Victory Road per le vendite raggiunte

Per l'occasione è stato annunciato anche il secondo grosso aggiornamento per Inazuma Eleven: Victory Road, la cui data di uscita è stata fissata per il 28 gennaio e che aggiungerà diversi nuovi contenuti importanti.

In particolare, questo porterà l'apertura dell'Ares Route e altre caratteristiche che andranno ad arricchire ulteriormente le modalità di gioco e il gameplay, in attesa di ulteriori dettagli da parte degli sviluppatori.

In precedenza, il gioco ha ricevuto il DLC gratis Galaxy & LBX, ma continuerà a ricevere altri contenuti gratis nei prossimi mesi, insieme a Fantasy Life i: la ragazza che ruba il tempo.