Bill Gates avverte sul rischio di armi biologiche generate dall'IA: "Non ha limiti, potrebbe superare l'uomo"

Bill Gates ha rilasciato dichiarazioni allarmanti riguardo all'evoluzione dell'intelligenza artificiale (IA), sottolineando come la tecnologia non abbia un limite massimo di sviluppo e possa superare il livello umano senza mai raggiungere un plateau. Durante un'intervista e nella sua lettera annuale "Optimism with footnotes", Gates ha spiegato che l'IA cambierà la società più di qualsiasi altra creazione umana, ma ha avvertito che, se finisse nelle mani sbagliate, potrebbe persino essere usata come arma di bioterrorismo. Il miliardario filantropo ha paragonato la fase attuale dell'IA alla bolla dot-com, evidenziando come investimenti multimiliardari in aziende e laboratori di IA possano rivelarsi in gran parte fallimentari.

Bill Gates ha messo in guarda Nadya Satella sull'IA Bill Gates ha ricordato di aver messo in guardia Satya Nadella sul miliardo investito in OpenAI nel 2019, definendolo un investimento a rischio. Gates ha inoltre evidenziato la necessità di introdurre regole rigorose e sistemi di sicurezza per governare lo sviluppo e l'uso dell'IA. Steve Jobs avrebbe consigliato a Bill Gates di drogarsi per migliorare i prodotti di Microsoft Nonostante le promesse della tecnologia in settori come medicina, istruzione e computing avanzato, Gates sottolinea come l'IA possa sostituire gli esseri umani in moltissime attività, lasciando però la possibilità di decidere cosa preservare per le persone. Ha scherzato sull'idea che nessuno desidererebbe vedere i computer giocare a baseball.