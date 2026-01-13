Quanto dura Code Vein 2? Il producer fa un confronto con il primo capitolo della serie

Intervistato da PCGamesN, il producer ha dichiarato che la storia principale avrà una durata "simile a quella di Code Vein 1, forse un po' più lunga" . Per avere un riferimento concreto, secondo il portale HowLongToBeat i giocatori impiegano in media circa 26 ore e mezza per completare la campagna del primo capitolo.

Mancano ormai poco più di due settimane all'uscita di Code Vein 2 e, come spesso accade, nuove informazioni stanno emergendo man mano che ci avviciniamo al debutto nei negozi. Tra queste, Keita Iizuka di Bandai Namco ha recentemente parlato della durata stimata dell'avventura fino ai titoli di coda.

Finali multipli e viaggi nel tempo

Chiaramente si parla esclusivamente della storia principale: il tempo necessario può aumentare sensibilmente includendo anche i contenuti secondari, tra missioni opzionali e sfide segrete. Sempre secondo HowLongToBeat, Code Vein 1 richiede circa 35 ore per completare storia e attività extra, arrivando fino a 63 ore per chi punta al 100%.

Josée, uno dei personaggi secondari di Code Vein 2

Il primo capitolo include inoltre finali multipli, che spingono a rigiocare l'avventura per vederli tutti. In una precedente intervista al PlayStation Blog, Iizuka e il director Hiroshi Yoshimura hanno confermato che Code Vein 2 seguirà la stessa filosofia, ma con una differenza sostanziale: la trama ruota attorno ai viaggi nel tempo, con interventi nel passato che possono modificare il presente, i rapporti con i personaggi e persino il finale.

La novità è che, una volta raggiunto un epilogo, se non si è soddisfatti dell'esito sarà possibile "tornare indietro nel tempo e cambiarlo". "È una struttura piuttosto unica", ha spiegato Yoshimura. "Ci sono finali multipli, ma il modo in cui i giocatori vi arrivano è diverso. Ciò che definisce davvero questo gioco è come i giocatori plasmano attivamente la storia attraverso le proprie scelte".

Anche sul fronte della rigiocabilità, chi lo desidera potrà iniziare subito una nuova partita grazie alla modalità New Game+, ormai un classico del genere. Vi ricordiamo che Code Vein 2 sarà disponibile dal 30 gennaio su PS5, Xbox Series X|S e PC. In un'altra intervista concessa a PCGamesN, Iizuka ha inoltre precisato che gli autori non considerano il gioco un souls‑like in senso stretto e che durante lo sviluppo non è stata utilizzata l'intelligenza artificiale.