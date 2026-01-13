Intel Core Ultra 9 290K Plus: un nuovo leak indica una velocità fino all’11% maggiore rispetto al Ryzen 9 9950X3D

Il nuovo Intel Core Ultra 9 290K Plus, parte della famiglia Core Ultra 200S Plus "Arrow Lake Refresh", ha recentemente fatto parlare di sé grazie a un leak dei benchmark Geekbench 6.5.0. Questo processore di punta conferma le aspettative come CPU desktop top di gamma, con 24 core e 24 thread, clock base a 3,70 GHz e boost fino a 5,80 GHz, con un incremento di 100 MHz rispetto al modello precedente.
I test sono stati condotti su una scheda madre Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE con 48 GB di memoria DDR5-8000, una configurazione che rappresenta l'ideale per valutare il massimo potenziale del chip.
I dati del test sull'Intel Core Ultra 9 290K Plus
Nei benchmark, il 290K Plus ha ottenuto 3.456 punti in single-core e 24.610 punti in multi-core, segnando un miglioramento del 7% e 9% rispettivamente rispetto al Core Ultra 9 285K. Rispetto al rivale AMD Ryzen 9 9950X3D, il nuovo chip Intel mostra un incremento del 2% in single-core e addirittura dell'11% in multi-core, confermandosi una scelta eccellente per applicazioni multi-thread e workstation di fascia alta.
Nonostante i miglioramenti nei punteggi dei benchmark, le prestazioni gaming dovrebbero rimanere simili a quelle del modello 285K, mentre i chip AMD con 3D V-Cache continueranno a dominare nei titoli ottimizzati per cache ad alta capacità.
Intel. prima di passare alla nuova gen, vuole potenziare gli attuali modelli, come il Core Ultra 9 290K Plus
La famiglia Core Ultra 200S Plus dovrebbe includere anche modelli Core Ultra 5, sebbene al momento non siano disponibili dettagli specifici su questi SKU. I leak suggeriscono che Intel stia cercando di massimizzare le performance dei suoi chip di punta prima del passaggio alla nuova generazione.
In questo modo si cercherà di offrire agli utenti desktop una soluzione molto competitiva, soprattutto per chi cerca prestazioni multi-core elevate in ambito produttivo e professionale. Con l'avvicinarsi del lancio di Nova Lake-S, è probabile che nei prossimi mesi emergano ulteriori dettagli sui nuovi chip Arrow Lake Refresh.