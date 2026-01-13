2

Intel Core Ultra 9 290K Plus: un nuovo leak indica una velocità fino all’11% maggiore rispetto al Ryzen 9 9950X3D

Il Core Ultra 9 290K Plus di Intel, flagship della famiglia Arrow Lake Refresh, ottiene fino al 9% di miglioramento multi-core rispetto al 285K e supera AMD.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   13/01/2026
Intel

Il nuovo Intel Core Ultra 9 290K Plus, parte della famiglia Core Ultra 200S Plus "Arrow Lake Refresh", ha recentemente fatto parlare di sé grazie a un leak dei benchmark Geekbench 6.5.0. Questo processore di punta conferma le aspettative come CPU desktop top di gamma, con 24 core e 24 thread, clock base a 3,70 GHz e boost fino a 5,80 GHz, con un incremento di 100 MHz rispetto al modello precedente.

I test sono stati condotti su una scheda madre Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE con 48 GB di memoria DDR5-8000, una configurazione che rappresenta l'ideale per valutare il massimo potenziale del chip.

I dati del test sull'Intel Core Ultra 9 290K Plus

Nei benchmark, il 290K Plus ha ottenuto 3.456 punti in single-core e 24.610 punti in multi-core, segnando un miglioramento del 7% e 9% rispettivamente rispetto al Core Ultra 9 285K. Rispetto al rivale AMD Ryzen 9 9950X3D, il nuovo chip Intel mostra un incremento del 2% in single-core e addirittura dell'11% in multi-core, confermandosi una scelta eccellente per applicazioni multi-thread e workstation di fascia alta.

Intel annuncia i nuovi processori Panther Lake al CES 2026: scopriamo i Core Ultra Series 3 Intel annuncia i nuovi processori Panther Lake al CES 2026: scopriamo i Core Ultra Series 3

Nonostante i miglioramenti nei punteggi dei benchmark, le prestazioni gaming dovrebbero rimanere simili a quelle del modello 285K, mentre i chip AMD con 3D V-Cache continueranno a dominare nei titoli ottimizzati per cache ad alta capacità.

Intel. prima di passare alla nuova gen, vuole potenziare gli attuali modelli, come il Core Ultra 9 290K Plus

La famiglia Core Ultra 200S Plus dovrebbe includere anche modelli Core Ultra 5, sebbene al momento non siano disponibili dettagli specifici su questi SKU. I leak suggeriscono che Intel stia cercando di massimizzare le performance dei suoi chip di punta prima del passaggio alla nuova generazione.

Intel Core Ultra 9 290K Plus Arrow Lake Refresh Cpu

In questo modo si cercherà di offrire agli utenti desktop una soluzione molto competitiva, soprattutto per chi cerca prestazioni multi-core elevate in ambito produttivo e professionale. Con l'avvicinarsi del lancio di Nova Lake-S, è probabile che nei prossimi mesi emergano ulteriori dettagli sui nuovi chip Arrow Lake Refresh.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Intel Core Ultra 9 290K Plus: un nuovo leak indica una velocità fino all’11% maggiore rispetto al Ryzen 9 9950X3D