Intel Core Ultra 9 290K Plus: un nuovo leak indica una velocità fino all’11% maggiore rispetto al Ryzen 9 9950X3D

Il nuovo Intel Core Ultra 9 290K Plus , parte della famiglia Core Ultra 200S Plus "Arrow Lake Refresh", ha recentemente fatto parlare di sé grazie a un leak dei benchmark Geekbench 6.5.0 . Questo processore di punta conferma le aspettative come CPU desktop top di gamma , con 24 core e 24 thread, clock base a 3,70 GHz e boost fino a 5,80 GHz, con un incremento di 100 MHz rispetto al modello precedente.

I dati del test sull'Intel Core Ultra 9 290K Plus

Nei benchmark, il 290K Plus ha ottenuto 3.456 punti in single-core e 24.610 punti in multi-core, segnando un miglioramento del 7% e 9% rispettivamente rispetto al Core Ultra 9 285K. Rispetto al rivale AMD Ryzen 9 9950X3D, il nuovo chip Intel mostra un incremento del 2% in single-core e addirittura dell'11% in multi-core, confermandosi una scelta eccellente per applicazioni multi-thread e workstation di fascia alta.

Nonostante i miglioramenti nei punteggi dei benchmark, le prestazioni gaming dovrebbero rimanere simili a quelle del modello 285K, mentre i chip AMD con 3D V-Cache continueranno a dominare nei titoli ottimizzati per cache ad alta capacità.