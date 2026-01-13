Red Dead Redemption: Xbox pare stia inviando rimborsi dopo i problemi con l'upgrade

Il fatto è che, diversamente da PlayStation, la versione Xbox One di Red Dead Redemption, che doveva funzionare come base per l'upgrade, era in effetti la versione Xbox 360 con retro-compatibilità migliorativa applicata, e la cosa potrebbe aver portato ai problemi emersi con l'upgrade alla versione Xbox Series X|S.

Come avevamo visto, questi problemi erano emersi nei primi giorni di lancio, e la risposta di Rockstar Games non aveva affatto aiutato a capirci qualcosa, visto che appariva confusa e automatizzata, senza considerare la particolare situazione in cui si trovano gli utenti Xbox.

A dicembre, Rockstar Games ha infine pubblicato Red Dead Redemption sulle piattaforme moderne, ovvero PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, ma sono emersi alcuni problemi con l'upgrade sulle console Microsoft, cosa che evidentemente ha spinto la compagnia a inviare dei rimborsi per coloro che si sono ritrovati nella condizione di ricomprare il gioco nonostante possedessero già la versione Xbox 360.

La versione mancante

Rockstar Games non ha pubblicato una versione specifica per Xbox One di Red Dead Redemption, contrariamente a quanto successo su PS4 e Nintendo Switch, affidandosi semplicemente alla retro-compatibilità migliorativa di sistema di Xbox One e Series X|S, dunque l'upgrade doveva basarsi su quella 360.



Per questo, quando il team ha risposto agli utenti che non riuscivano ad effettuare l'upgrade su Xbox che "l'upgrade next gen non è gratuito per gli utenti della versione Xbox 360" si è creata parecchia confusione, considerando che questa era di fatto l'unica versione presente sul mercato di Red Dead Redemption.

Cadendo nel tranello (probabilmente involontario ma derivato da una notevole confusione comunicativa da parte di Rockstar), alcuni giocatori hanno effettuato l'acquisto della versione Xbox Series X|S del gioco nonostante possedessero già la versione Xbox 360 che doveva funzionare da base per effettuare l'upgrade gratis, spendendo dunque per un sistema che doveva essere gratuito.

Evidentemente Microsoft è intervenuta sul caso, perché in base ad alcune testimonianze pare che Xbox stia inviando rimborsi a coloro che hanno effettuato l'acquisto non dovuto e hanno segnalato la questione, dunque nel caso vi troviate nella stessa situazione e non abbiate avvertito, potrebbe essere il caso di contattare l'assistenza Xbox per ricevere un eventuale rimborso.