Android 16, disponibile l'aggiornamento di gennaio per Pixel: risolti problemi alla batteria e introdotti altri miglioramenti

L'aggiornamento di gennaio per Android 16 è disponibile e introduce diversi miglioramenti, risolvendo anche alcuni problemi specifici segnalati dagli utenti.

La patch di sicurezza di gennaio per Android 16 è disponibile per i dispositivi Pixel (tra poco trovate una lista esaustiva dei modelli interessati). Non sono presenti novità particolarmente significative, ma sono stati risolti alcuni problemi legati al consumo anomalo della batteria in determinate condizioni, oltre a un fenomeno di sfarfallio del display sulla serie Pixel 10.

Le novità dell’aggiornamento Prima di tutto, i dispositivi interessati sono i seguenti: Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold Gli aggiornamenti più importanti sono tre. Partendo dalla serie Pixel 10, sono stati introdotti miglioramenti generali per le prestazioni della GPU in determinate condizioni. Tra le altre modifiche troviamo una correzione dedicata alle foto HDR, che risolve un problema di Adobe Lightroom legato alla comparsa di linee lampeggianti anomale sul display. Sempre per quanto concerne la serie Pixel 10, è stato corretto anche il problema di flickering sull'always-on display, di cui vi avevamo parlato tempo fa. Pixel 10, utenti segnalano sfarfallio dell'always-on display dopo l'aggiornamento di dicembre Google ha anche risolto il problema del touchscreen che smetteva di funzionare in modo casuale. Un cambiamento specifico riguarda invece il Pixel 8, soggetto a un consumo eccessivo della batteria in determinate condizioni. Questa problematica è stata risolta e non dovrebbe più presentarsi.