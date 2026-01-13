Android 16, disponibile l'aggiornamento di gennaio per Pixel: risolti problemi alla batteria e introdotti altri miglioramenti

La patch di sicurezza di gennaio per Android 16 è disponibile per i dispositivi Pixel (tra poco trovate una lista esaustiva dei modelli interessati). Non sono presenti novità particolarmente significative, ma sono stati risolti alcuni problemi legati al consumo anomalo della batteria in determinate condizioni, oltre a un fenomeno di sfarfallio del display sulla serie Pixel 10.
Le novità dell’aggiornamento
Prima di tutto, i dispositivi interessati sono i seguenti:
- Pixel 7a
- Pixel Tablet
- Pixel Fold
- Pixel 8
- Pixel 8 Pro
- Pixel 8a
- Pixel 9
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro Fold
- Pixel 9a
- Pixel 10
- Pixel 10 Pro
- Pixel 10 Pro XL
- Pixel 10 Pro Fold
Gli aggiornamenti più importanti sono tre. Partendo dalla serie Pixel 10, sono stati introdotti miglioramenti generali per le prestazioni della GPU in determinate condizioni. Tra le altre modifiche troviamo una correzione dedicata alle foto HDR, che risolve un problema di Adobe Lightroom legato alla comparsa di linee lampeggianti anomale sul display. Sempre per quanto concerne la serie Pixel 10, è stato corretto anche il problema di flickering sull'always-on display, di cui vi avevamo parlato tempo fa.
Google ha anche risolto il problema del touchscreen che smetteva di funzionare in modo casuale. Un cambiamento specifico riguarda invece il Pixel 8, soggetto a un consumo eccessivo della batteria in determinate condizioni. Questa problematica è stata risolta e non dovrebbe più presentarsi.
Disponibile anche la build di gennaio per Android Canary
Pochi giorni fa è stata distribuita anche la prima build di gennaio del canale Android Canary, con alcune novità legate al design e funzionalità inedite per il trasferimento dei dati.
L'integrazione Quick Share/AirDrop potrebbe infatti riguardare anche la serie Pixel 9, mentre altre piccole modifiche riguardano il design e l'interfaccia, con l'icona della luminosità arrotondata e il menu delle impostazioni caratterizzato da categorie distinte. Questa versione è disponibile per i modelli Pixel 6a e superiori, Pixel Fold e Pixel Tablet.