L'edizione fisica di Sonic Racing CrossWorlds per Switch 2 ha una data, non sarà una scheda con chiave di gioco

Sega ha annunciato che le copie fisiche di Sonic Racing CrossWorlds per Nintendo Switch 2 arriveranno nei negozi il prossimo 26 marzo, al prezzo consigliato di 69,99 euro. Precisiamo che il gioco è già disponibile sulla nuova console di Kyoto dallo scorso 4 dicembre, ma esclusivamente in formato digitale tramite l'eShop, sempre al prezzo di 69,99 euro, oppure come upgrade dalla versione Switch 1 al costo di 10 euro.
La compagnia ha inoltre confermato che la cartuccia includerà tutti i dati, evitando così il discusso formato "scheda con chiave di gioco", una scelta che farà piacere ad appassionati e collezionisti. Per chi non lo conoscesse, questo tipo di edizione richiede di scaricare quasi l'intero titolo da internet, con la scheda fisica che funge come chiave di attivazione. Rimane comunque necessario scaricare separatamente eventuali DLC e aggiornamenti post‑lancio tramite connessione a Internet.
Cos'è Sonic Racing: CrossWorlds
Debuttato su PC e console lo scorso 25 settembre, Sonic Racing CrossWorlds è un gioco di corse arcade che combina gare ad alta velocità su pista, acqua, aria e persino nello spazio, grazie ai "Ring di trasferimento" che permettono ai giocatori di teletrasportarsi tra diverse dimensioni.
Il titolo propone piloti, veicoli e tracciati iconici della serie Sonic, affiancati da numerosi contenuti crossover: dalla serie Like a Dragon / Yakuza fino a personaggi esterni all'universo Sega, come SpongeBob e Pac‑Man, quest'ultimo arrivato di recente sotto forma di DLC a pagamento.
La versione Nintendo Switch 2 in modalità docked raggiunge una risoluzione nativa di 1440p e mantiene i 60 fotogrammi al secondo, mentre durante il multiplayer locale a schermo condiviso per quattro giocatori il framerate si stabilizza sui 30 fps. In modalità portatile, il gioco gira a 1080p con un framerate che resta ancorato ai 60 fps nelle gare in solitaria, ma che scende a 30 fps quando si gioca in split‑screen.