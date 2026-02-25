Sonic Racing: CrossWorlds riceve un aggiornamento gratuito con Tangle e Whisper

I due, ispirati rispettivamente a un lemure e a un lupo, appartengono all'universo di Sonic e hanno debuttato nei fumetti IDW Publishing , diventando rapidamente tra i preferiti dei fan grazie al loro design, alla personalità e alla forte dinamica di coppia. La loro popolarità ha permesso loro di approdare anche in diversi videogiochi, tra cui Sonic Dash, Sonic Forces: Speed Battle e Sonic Rumble.

Sega ha annunciato un nuovo aggiornamento gratuito per Sonic Racing: CrossWorlds . Disponibile da oggi, l'update introduce Tangle e Whisper come personaggi giocabili .

In arrivo anche un nuovo evento

L'aggiornamento è accompagnato dal "Tangle & Whisper Festival", un evento gratuito con attività e ricompense a tema, che si svolgerà dalle 01:00 italiane del 27 febbraio fino alla stessa ora del 2 marzo.

Disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch, Switch 2 e PC, Sonic Racing: CrossWorlds è un arcade racing che combina gare ad alta velocità su pista, acqua, aria e persino nello spazio, grazie ai "Ring di trasferimento" che permettono ai giocatori di teletrasportarsi tra diverse dimensioni.

Il gioco include piloti, veicoli e tracciati iconici della serie Sonic, affiancati da numerosi contenuti crossover. Oltre alle collaborazioni interne, come quella con Tangle e Whisper, negli ultimi mesi sono arrivati anche personaggi esterni ai giochi Sega, tra cui Pac-Man e SpongeBob.