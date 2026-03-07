0

Call of Duty: Black Ops 7, Sonic Racing e altri possono essere provati gratis su Xbox questo weekend

Microsoft lancia una nuova mandata di prove gratis con i Free Play Days, mettendo insieme quattro titoli di notevole interesse tra i quali anche alcuni davvero molto noti.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   07/03/2026
Il protagonista di Call of Duty: Black Ops 7
Sonic Racing: CrossWorlds
All'interno della solita iniziativa dei Free Play Days, questo fine settimana è possibile provare gratuitamente ben quattro giochi su Xbox, tra i quali alcuni titoli davvero molto interessanti come il nuovo Call of Duty e l'ultimo Sonic Racing.

Si tratta di un pacchetto molto interessante, che richiede probabilmente una selezione precisa visto che sono giochi alquanto ampi per poter essere esplorati a dovere nel corso di un fine settimana, vediamo la lista di titoli:

Esperienze di gioco decisamente diverse l'una dall'altra, ma comunque molto interessanti e valevoli di una prova approfondita.

I requisiti

Anche in questo caso ci sono diversi requisiti previsti per poter accedere alle prove gratuite, ma metà di queste sono aperte praticamente a tutti: in pratica, Black Desert e Sonic Racing: CrossWorlds richiedono entrambi un abbonamento a Game Pass, anche solo Essential, mentre Call of Duty: Black Ops 7 e FBC: Firebreak possono essere scaricati e giocati da tutti su Xbox.

Tutti i giochi in questione possono essere giocati liberamente fino alla sera di domenica 8 marzo, mentre il nuovo Call of Duty può essere provato fino a lunedì, 9 marzo.

Black Desert Online festeggia i 10 anni di attività in Nord America ed Europa con doni e iniziative Black Desert Online festeggia i 10 anni di attività in Nord America ed Europa con doni e iniziative

Black Desert Online è un MMORPG di Pearl Abyss, team che sta per lanciare il nuovo e promettente Crimson Desert, di cui alcune tracce possono essere trovate anche nel titolo precedente, che potrebbe dunque essere interessante da vedere anche per coloro che sono interessati al nuovo titolo in arrivo.

Call of Duty: Black Ops 7 non ha veramente bisogno di presentazioni, essendo il nuovo capitolo della più celebre serie di sparatutto, mentre Sonic Racing: CrossWorlds è un gioco di corse in stile "kart racing" con i personaggi Sega.

Infine, FBC: Firebreak è l'interessante ma finora piuttosto trascurato sparatutto multiplayer incentrato sullo strano mondo di Control, da parte di Remedy.

