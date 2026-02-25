La demo di Panzer Dragoon Zwei: Remake è stata sommersa di critiche: è senza vita

Forever Entertainment pare averne combinata un'altra delle sue. L'editore dietro ai criticatissimi remake dei The House of the Dead e del primo Panzer Dragoon ha lanciato la demo di Panzer Dragoon Zwei Remake in occasione del Next Fest di Steam , che non sta covincendo davvero nessuno, tanto che alcuni continuano a preferire la versione per Sega Saturn. Il problema principale è che appare come un guscio vuoto senza vita.

In realtà si tratta della seconda demo del gioco e qualche miglioramento effettivamente c'è stato, ma siamo ancora lontani dalla qualità richiesta dai fan, almeno stando alle critiche che si possono leggere su Steam, dove la demo ha soltanto il 59% di recensioni positive.

In una delle recensioni possiamo leggere: "È sconvolgente quanto sia brutto. La totale mancanza di impegno che è stata messa in ogni aspetto - i controlli, gli effetti sonori, la grafica, le animazioni, gli effetti visivi, il design degli ambienti - tutto è un insulto al gioco originale, e gli sviluppatori dovrebbero vergognarsi.

Sega, ti supplico, dateci semplicemente delle conversioni degli originali invece di questi remake orrendi."

Molti0 altri criticano la colonna sonora, inferiore all'originale, altri ritengono la direzione artistica troppo piatta. C'è anche chi ha apprezzato il remake, masenza troppa esaltazione.

Detto questo, Panzer Dragoon Zwei: Remake è uno sparatutto su binari in cui si assume il ruolo di Jean Jacque Lundi, un giovane cavaliere che, insieme al suo straordinario compagno, un drago di nome Lagi, intraprende un pericoloso viaggio pieno di battaglie, scoperte e segreti.