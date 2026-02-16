Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ha appena ricevuto un nuovo DLC con 4 personaggi extra

L'editore Maximum Entertainment e lo sviluppatore Secret Base hanno annunciato il lancio a sorpresa di un nuovo DLC per Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons , che aggiunge quattro personaggi giocabili extra. Si chiama Bimmy & Friends e potete scaricarlo senza bisogno di avere dei sesterzi nel conto correte. Sì, è completamente gratuito , per la gioia di chi gioca ancora, o vuole rigiocare, a questa simaptica reinterpretazione del classico dei picchiaduro a scorrimento.

Un grande aggiornamento

L'editore ha sottolineato che si tratta del più grande aggiornamento dedicato ai personaggi finora pubblicato per il gioco, dopo i precedenti DLC che avevano già introdotto nuovi lottatori. Ogni nuovo combattente incluso in Bimmy & Friends porta con sé uno stile di combattimento unico, offrendo ai giocatori ancora più possibilità di sperimentare potenti combinazioni in tag team.

Vediamo chi sono i nuovi combattenti:

Armored Okada

Nonostante sia l'Oyabun del Clan Okada, Lady Okada subisce continue discriminazioni da parte degli anziani del clan. Quando emerge una potente minaccia, le viene consegnata la sacra armatura del clan: un gesto che sembra di supporto ma che in realtà è una sfida. Se trionferà, otterrà il loro rispetto; se fallirà, darà loro ragione.

Jackson

Pugile dei pesi massimi noto per i suoi jab fulminei e i devastanti montanti. Troppo potente per il ring, si è annoiato delle regole e ha scelto la strada, dove la sua forza e abilità lo hanno reso una risorsa preziosa per ogni gang.

Jim Mackey

Fratello minore di M.G. Willy, Jim rispetta il fratello ma rifiuta di vivere nella sua ombra. Determinato a costruirsi una propria identità e a guidare una gang tutta sua, impugna un fucile a pompa, in netto contrasto con la mitragliatrice di Willy.

Bimmy Lee

Le leggende parlano di un segreto nascosto nello Sōsetsuken: una forma che può essere padroneggiata solo da due persone. La storia è stata tramandata così a lungo che molti la considerano un mito o uno scherzo. Ma potrebbe essere questa la prova del contrario...?

Il DLC Bimmy & Friends è già disponibile su PC, Nintendo Switch, Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Come già detto, è completamente gratuito.