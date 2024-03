Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, annunciato un DLC gratuito: Sacred Reunion

Tra le novità ci saranno tre nuovi personaggi giocabili, uno dei quali mostrato nel trailer: Ranzou , un giovane ninja misterioso appartenente a un'organizzazione segreta conosciuta come la società segreta dei ninja. A lui del destino di New York interessa poco, ma la sua organizzazione vuole testare le sue abilità.

In uscita il 4 aprile, Sacred Reunion è pieno di nuovi contenuti, come ci spiega il trailer ufficiale.

Lo studio di sviluppo Secret base e l'editore Maximum Entertainment hanno annunciato l'arrivo di un DLC gratuito , chiamato Sacred Reunion, per Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons .

Altre novità

Tante novità in arrivo per l'ultimo Double Dragon

Tra le altre novità spiccano: l'introduzione della modalità Versus per due giocatori, sbloccabile nel negozio dei gettoni; la nuova modalità Survival, che metterà alla prova le nostre abilità facendoci fronteggiare ondate di nemici di forza crescente. La modalità Survival sarà giocabili da soli o in cooperativa. In questo senso tornerà comoda l'introduzione della cooperativa online, che sarà usabile in tutte le modalità.

Inoltre ci saranno sei livelli sbloccabili per le modalità Survival e Versus e sono stati agginti dei nuovi potenziamenti.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons è disponibile per PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 e Nintendo Switch. Leggete la nostra recensione per altri dettagli.