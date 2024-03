Robocop: la licenza per le versioni casalinghe degli anni '80 costò pochissimo

Negli anni '80, il primo Robocop vendette più di un milione di copie in tutto il mondo, facendo segnare un grande successo a Ocean e dando il là alla proliferazione dei tie-in. Ma quanto costò assicurarsi la licenza per il gioco? Molto poco in realtà.

Ocean acquistò la licenza di Robocop prima ancora che fosse girato e la usò per far uscire il gioco su di una moltitudine di sistemi casalinghi dell'epoca, tra i quali ZX Spectrum, C64, Atari ST e Commodore Amiga. Inoltre la subappaltò a Data East per realizzare un coin op.

In tutto gli furono chiesti circa 10.000 dollari, come emerso dal documentario RoboDoc: The Creation of Robocop, dove il direttore della Ocean di allora, Gary Bracey, ha svelato la cifra.