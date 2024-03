Into the Dead: Our Darkest Days si mostra con un trailer del gameplay e le immagini

Into the Dead: Our Darkest Days è stato finalmente presentato da PikPok con un trailer del gameplay e una serie di immagini che danno un'idea del tipo di esperienza che il team di sviluppo sta preparando a partire dalla serie mobile Into the Dead.

Annunciato alla fine del 2022, Into the Dead: Our Darkest Days è infatti ambientato nello stesso mondo post-apocalittico dei due capitoli usciti su iOS e Android, uno scenario devastato da una massiccia invasione di zombie, ma propone un impianto completamente diverso.

Viene infatti abbandonato l'approccio endless runner in prima persona originale, sostituito in Our Darkest Days da meccaniche action stealth bidimensionali, come si vede appunto nel trailer.

Ci vorrà però ancora tempo prima di provare l'esperienza: una demo arriverà quest'anno, ma l'accesso anticipato su Steam non comincerà prima del 2025.