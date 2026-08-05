Call of Duty: Black Ops 1 e 2 avrebbero dominato il mercato PlayStation a luglio, per una stima

Quello che emerge in maniera veramente evidente è il potenziale enorme successo di due semplici conversioni di Call of Duty: Black Ops 1 e 2 in versione nativa per PS5 e PS4, che avrebbero portato a oltre 11 milioni di copie vendute in un mese, secondo tali stime.

C'è da dire che la fonte in questione è alquanto controversa: il sistema di raccolta di dati di Alinea è stato spesso oggetto di critiche, ma in passato si è dimostrato anche piuttosto efficace per avere un'idea indicativa dell'andamento del mercato, al di là della precisione dei numeri riportati.

Secondo alcune stime di Alinea Analytics, le vendite di videogiochi su piattaforme PlayStation a luglio sarebbero state dominate dalle conversioni su PS4 e PS5 di Call of Duty: Black Ops 1 e 2 , dimostrando invece una partenza alquanto sottotono per Halo: Campaign Evolved .

Un rilancio molto riuscito, un altro meno

Call of Duty: Black Ops 1 e 2 non sono delle vere e proprie remaster, ma sono piuttosto delle conversioni degli originali, adattate in versione nativa per PS4 e PS5 in modo da poter risultare giocabili in maniera ottimale dal pubblico sulle nuove console Sony, e nonostante la relativa semplicità dell'operazione potrebbero aver portato a enormi guadagni.

I dati di Alinea sulle vendite di videogiochi per PS4 e PS5 a luglio 2026

Se i risultati dovessero essere confermati, si sarebbe trattato di un'operazione veramente azzeccata da parte di Activision e Microsoft, sfruttando la forza della nostalgia per due capitoli che sono considerati tra i migliori in assoluto nella lunga e celebre serie.

A contrasto, risulta invece decisamente incerto l'avvio di Halo: Campaign Evolved, che invece proviene da una lavorazione decisamente più complessa, trattandosi di un remake completamente ricostruito del primo capitolo su Unreal Engine 5.

Nonostante la novità rappresentata dal debutto assoluto di Master Chief su PS5, sembra che il titolo stia alquanto stentando al lancio, con 351.000 copie vendute secondo Alinea, decisamente al di sotto delle aspettative.

Come dimostra l'immagine riportata qui sopra, Assassin's Creed: Black Flag Resynced si piazzerebbe in terza posizione con 1,6 milioni di copie vendute seguito da EA Sports FC 26, EA College Football 27, GTA 5, Minecraft, Palworld e Halo: Campaign Evolved.

Se non altro si nota ancora una volta la situazione che inizialmente poteva essere considerata strana ma sta diventando sempre più normale di ben quattro giochi Microsoft nella top ten dei giochi più venduti su piattaforme PlayStation per quanto riguarda il mese di luglio 2026.