Ricavi record per AMD nel Q2 2026 grazie all'IA, il settore gaming rallenta

I risultati del Q2 2026 di AMD evidenziano una forte crescita del segmento data center, che registra un'importante impennata grazie alla crescente domanda di soluzioni per l'intelligenza artificiale. Tuttavia, il settore gaming mostra un rallentamento più marcato, influenzato dalla carenza di componenti e dall'aumento dei prezzi. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
I risultati
La crescente richiesta di soluzioni dedicate all'intelligenza artificiale ha spinto i ricavi del segmento Data Center di AMD fino a 6,7 miliardi di dollari su base annua. Si tratta di un aumento del 107% rispetto ai 3,2 miliardi registrati dallo stesso segmento nello stesso periodo dello scorso anno.
La situazione è invece differente per il segmento Gaming, che sta affrontando una fase più delicata a causa degli aumenti di prezzo e della carenza di componenti. Questi fattori hanno contribuito a rallentare il mercato dei dispositivi che utilizzano soluzioni AMD, tra cui Xbox Series X/S, PS5 e Steam Deck di Valve.
Nel corso del trimestre, i ricavi del segmento Gaming sono diminuiti del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, fermandosi a 779 milioni di dollari. Nel complesso, il segmento Client and Gaming ha comunque registrato una crescita del 6% su base annua, sostenuto soprattutto dall'aumento del 23% della divisione Client. A trainare questi risultati sono state principalmente le vendite dei processori Ryzen.
L’impatto dell’IA
L'intelligenza artificiale sta giocando un ruolo cruciale nello scenario attuale, secondo quanto spiegato anche da Lisa su, CEO di AMD: "L'intelligenza artificiale sta determinando un notevole aumento della domanda di potenza di calcolo in tutti i nostri mercati, e il nostro portafoglio di prodotti leader, unito alla crescente visibilità presso i clienti, ci pone in una posizione eccezionale per cogliere questa opportunità in espansione e generare una crescita sostanziale dei ricavi e degli utili nei prossimi anni."