Ricavi record per AMD nel Q2 2026 grazie all'IA, il settore gaming rallenta

I risultati

La crescente richiesta di soluzioni dedicate all'intelligenza artificiale ha spinto i ricavi del segmento Data Center di AMD fino a 6,7 miliardi di dollari su base annua. Si tratta di un aumento del 107% rispetto ai 3,2 miliardi registrati dallo stesso segmento nello stesso periodo dello scorso anno.

La situazione è invece differente per il segmento Gaming, che sta affrontando una fase più delicata a causa degli aumenti di prezzo e della carenza di componenti. Questi fattori hanno contribuito a rallentare il mercato dei dispositivi che utilizzano soluzioni AMD, tra cui Xbox Series X/S, PS5 e Steam Deck di Valve.

I risultati di AMD

Nel corso del trimestre, i ricavi del segmento Gaming sono diminuiti del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, fermandosi a 779 milioni di dollari. Nel complesso, il segmento Client and Gaming ha comunque registrato una crescita del 6% su base annua, sostenuto soprattutto dall'aumento del 23% della divisione Client. A trainare questi risultati sono state principalmente le vendite dei processori Ryzen.