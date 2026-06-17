AMD Ryzen 10000, addio grafica integrata? I nuovi Zen 6 puntano tutto sull'IA

I Ryzen 10.000 potrebbero sostituire la grafica integrata con una NPU

L'indiscrezione arriva dal noto Gotou_kai3, secondo il quale la piattaforma desktop "Olympic Ridge", basata su Zen 6, integrerà una NPU e il supporto alle future memorie CUDIMM. Parallelamente verrebbe eliminata la componente grafica integrata presente negli attuali processori desktop mainstream di AMD.

Il post di Gotou_kai3 su X

La scelta rappresenterebbe un cambio di direzione importante. Fino a oggi la presenza di una iGPU ha consentito agli utenti di utilizzare il sistema anche senza una scheda video dedicata, una caratteristica utile non soltanto nei PC economici, ma anche durante attività di diagnostica, manutenzione e risoluzione dei problemi hardware.

Le NPU stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nell'ecosistema Windows. Microsoft le considera infatti un requisito fondamentale per la certificazione Copilot+ PC, poiché permettono di eseguire modelli di IA in locale con consumi inferiori rispetto a CPU e GPU tradizionali. Questa impostazione ha trovato particolare applicazione nei notebook, dove l'efficienza energetica rappresenta un fattore prioritario.

Nel mondo desktop, tuttavia, il vantaggio appare meno evidente. I sistemi destinati a videogiocatori e utenti enthusiast dispongono spesso di schede video dedicate particolarmente potenti. Inoltre Microsoft ha recentemente ampliato il supporto ai modelli IA eseguiti direttamente sulle GPU NVIDIA, riducendo ulteriormente la necessità di una NPU dedicata in alcune configurazioni.

La possibile eliminazione della grafica integrata potrebbe quindi generare discussioni tra gli appassionati. Pur essendo raramente utilizzata per il gaming, la iGPU rappresenta una soluzione di emergenza preziosa in caso di guasti alla scheda video discreta o durante l'assemblaggio di un nuovo sistema. Rinunciare a questa funzione per fare spazio a una NPU potrebbe non convincere tutti gli utenti desktop.

Al di là di questo aspetto, Zen 6 promette comunque un importante salto tecnologico. Le indiscrezioni parlano di frequenze fino a 7 GHz grazie all'utilizzo del processo produttivo a 2 nanometri di TSMC. Ogni CCD dovrebbe integrare fino a 12 core e 48 MB di cache L3, mentre le configurazioni desktop potrebbero spaziare da 6 a 24 core con supporto SMT.

Se queste specifiche verranno confermate, AMD porterebbe il numero massimo di core dei processori desktop mainstream a un nuovo livello. Resta però da capire se la scelta di privilegiare l'accelerazione IA rispetto alla grafica integrata risponderà a esigenze concrete degli utenti oppure rappresenterà soprattutto una risposta alla crescente attenzione dell'industria verso i PC ottimizzati per l'intelligenza artificiale.

Con l'arrivo previsto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, sarà il mercato a determinare quale delle due visioni avrà avuto ragione.