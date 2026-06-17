Android 17 è ufficialmente disponibile su Pixel: novità, funzioni inedite e dispositivi compatibili

Dopo mesi di beta, la versione stabile di Android 17 è ufficialmente disponibile con il Pixel Drop di giugno 2026. Vi avevamo già anticipato alcune delle principali novità, emerse nel corso delle versioni beta. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Quali smartphone sono compatibili con Android 17
Per il momento, Android 17 è in fase di distribuzione sugli smartphone della gamma Pixel, a partire dai Pixel 6. Come sempre, vi terremo aggiornati non appena la disponibilità verrà estesa ad altri dispositivi.
Nuove funzioni
Partiamo dalle bolle delle app, una nuova modalità che consente di aprire le applicazioni in finestre fluttuanti sovrapposte alle altre. In questo modo è possibile passare rapidamente da un'app all'altra senza interrompere l'attività in corso, rendendo il multitasking più immediato ed efficiente. Se preferite, potete creare diverse bolle premendo a lungo l'icona di un'app sul launcher.
La seconda funzione, Screen Reactions, era stata presentata all'Android Show: I/O Edition 2026. Si tratta di uno strumento che permette di registrare contemporaneamente lo schermo e voi stessi, sovrapponendo quindi il vostro volto alla registrazione dello schermo. Basterà avviare la registrazione e passare alla modalità "Schermo intero", poi "Mostra fotocamera selfie".
Un'altra novità è pensata per la sicurezza. Google ha introdotto un pulsante chiamato "posizione precisa una tantum", per cui le app possono richiedere la posizione dell'utente per una singola sessione. A tal proposito, ogni volta che un'app non di sistema accede alla posizione, verrà visualizzato un indicatore permanente: basterà toccarlo per vedere quali app hanno avuto recentemente accesso alla loro posizione e gestire le autorizzazioni tramite una finestra di dialogo.
Al tempo stesso, Contacts Picker è uno strumento che consente di effettuare selezioni dai profili personali o di lavoro del dispositivo. Concede più precisamente un accesso in lettura temporaneo ai contatti specificati dall'utente, riducendo la necessità di autorizzazioni READ_CONTACTS di ampia portata. In sintesi, potrete selezionare uno o più contatti da condividere con un'app, piuttosto che concedere un accesso illimitato e generico all'intera rubrica.
Google ha anche annunciato un potenziamento della funzione "Segna come smarrito" di Find Hub: adesso è possibile bloccare il telefono tramite autenticazione biometrica, insieme al normale codice di accesso o PIN.
Altre novità
Android 17 rafforza ulteriormente la sicurezza riducendo il numero di tentativi consentiti per indovinare PIN o password e aumentando il tempo di attesa tra un inserimento errato e il successivo. Sono stati inoltre introdotti limiti all'uso della memoria da parte delle app, con l'obiettivo di individuare perdite di memoria anomale e situazioni che possono causare instabilità del sistema o un aumento dei consumi energetici.
L'interfaccia è stata aggiornata per migliorare l'integrazione del tema scuro con le app. In precedenza alcune applicazioni rimanevano chiare anche con il tema scuro attivo; ora, invece, l'aspetto sarà coerente e uniforme in tutto il sistema. Per quanto concerne il gaming, Android 17 introduce un gamepad virtuale per dispositivi pieghevoli, con layout ottimizzato 50/50. Più precisamente, nella parte superiore dello schermo vedrete il gioco, mentre nella parte inferiore avrete a disposizione il gamepay virtuale. Tuttavia, la funzione sarà ufficialmente disponibile nei prossimi mesi.
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