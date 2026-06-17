Android 17 è ufficialmente disponibile su Pixel: novità, funzioni inedite e dispositivi compatibili

Dopo mesi di beta, la versione stabile di Android 17 è ufficialmente disponibile con il Pixel Drop di giugno 2026. Vi avevamo già anticipato alcune delle principali novità, emerse nel corso delle versioni beta. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Nuove funzioni

Partiamo dalle bolle delle app, una nuova modalità che consente di aprire le applicazioni in finestre fluttuanti sovrapposte alle altre. In questo modo è possibile passare rapidamente da un'app all'altra senza interrompere l'attività in corso, rendendo il multitasking più immediato ed efficiente. Se preferite, potete creare diverse bolle premendo a lungo l'icona di un'app sul launcher.

Bolle delle app

La seconda funzione, Screen Reactions, era stata presentata all'Android Show: I/O Edition 2026. Si tratta di uno strumento che permette di registrare contemporaneamente lo schermo e voi stessi, sovrapponendo quindi il vostro volto alla registrazione dello schermo. Basterà avviare la registrazione e passare alla modalità "Schermo intero", poi "Mostra fotocamera selfie".

Screen Reactions (Fonte: Android Authority)

Un'altra novità è pensata per la sicurezza. Google ha introdotto un pulsante chiamato "posizione precisa una tantum", per cui le app possono richiedere la posizione dell'utente per una singola sessione. A tal proposito, ogni volta che un'app non di sistema accede alla posizione, verrà visualizzato un indicatore permanente: basterà toccarlo per vedere quali app hanno avuto recentemente accesso alla loro posizione e gestire le autorizzazioni tramite una finestra di dialogo.

Autorizzazioni delle app

Al tempo stesso, Contacts Picker è uno strumento che consente di effettuare selezioni dai profili personali o di lavoro del dispositivo. Concede più precisamente un accesso in lettura temporaneo ai contatti specificati dall'utente, riducendo la necessità di autorizzazioni READ_CONTACTS di ampia portata. In sintesi, potrete selezionare uno o più contatti da condividere con un'app, piuttosto che concedere un accesso illimitato e generico all'intera rubrica.

Google ha anche annunciato un potenziamento della funzione "Segna come smarrito" di Find Hub: adesso è possibile bloccare il telefono tramite autenticazione biometrica, insieme al normale codice di accesso o PIN.