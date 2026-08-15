Marvel's Wolverine torna a mostrarsi con un trailer dal D23 di Disney

In occasione dell'evento D23 di Disney che si è svolto durante la notte, Insomniac Games ha presentato un nuovo trailer di Marvel's Wolverine, che con nuove sequenze ad alto tasso d'azione ci ricorda che il debutto nei negozi ormai è molto vicino.

Un ulteriore assaggio in vista del lancio su PS5

Il filmato punta tutto sull'azione, mostrando Logan e diversi membri del Team X, tra cui Jean Grey e Mystica, in una serie di sequenze adrenaliniche e in combattimenti serrati contro le forze del miliardario anti‑mutanti Bolivar Trask. Tra i nemici compaiono volti noti dell'universo Marvel: Lady Deathstrike, i ninja della Mano, Omega Red e una minacciosa Sentinella, tutti mostrati in rapide sequenze che evidenziano la varietà degli scontri.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile in esclusiva per PS5 a partire dal 15 settembre. Il nuovo trailer segue la pubblicazione di nuove anteprime da parte della stampa. A questo proposito, se ancora non l'avete letto vi invitiamo a leggere il nostro provato di Marvel's Wolverine.

Sono emersi anche nuovi dettagli, come il fatto che Logan sarà l'unico personaggio giocabile e che su PS5 base il gioco offrirà una modalità Performance a 60fps con ray tracing attivo sin dal lancio.